前港姐原子鏸與二家姐罕合體慶祝生日 原和珍神還原媽媽鄭佩佩年輕美貌氣質

已故「一代俠女」鄭佩佩育有三女一子，三女、前港姐亞軍原子鏸（Marsha）今日（23日）在社交平台分享與二姊原和珍（Jennifer）的合照，慶祝兩姊妹生日。照片中的原和珍酷似媽媽鄭佩佩的樣貌，成為網民焦點掀起討論。

原子鏸兩姊妹感情好

原子鏸今日在IG分享一條影片，表示自己的生日在3月7日，而二姊原和珍則在3月6日，二人的生日僅差一天。今年原和珍特地到摩洛哥，與定居當地的原子鏸一家人團聚慶祝，兩姊妹更到不少地方遊覽，可見感情極好。

相關閲讀：已故武俠女星鄭佩佩80歲生忌 女兒原子鏸撰長文悼念亡母：每天都會想起妳

從照片所見，原子鏸的丈夫Mehdi場與兒子Matys也在場，一家人圍住生日蛋糕合照，場面非常溫馨。其中一張照片捕捉到Matys被抱起，與原子鏸豕姊妹吹蠟燭，洋溢著幸福的氛圍。

原子鏸感性憶童年

原子鏸在帖文中感性表示，小時候兩姊妹總是一起慶祝生日，但長大後各有各生活，能一同慶祝生日變成「稀有而特別」的事。原子鏸寫道：「今年是一個特別的生日，因為我們像小時候一樣，一起度過了整個生日月份。」原子鏸感謝胞姊原和珍特意抽空探望。

原子鏸姊妹感情深厚

在多張姊妹合照中，原子鏸與胞姊原和珍無論是穿上浴袍的自拍，還是在戶外美景前的親密合影，都盡顯二人深厚的感情。原和珍的五官和神韻更與母親鄭佩佩極為相似，尤其笑起來的時候，彷彿看到年輕時的鄭佩佩，證明基因強大。

相關閲讀：原子鏸離開美國舉家移居 公開最新落腳點寬敞新居首曝光 母親為一代傳奇女星