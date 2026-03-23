導演會頒獎禮2026｜張繼聰經一事長一智幫人會謹慎 惠英紅特意請假回港撐場

晚上（22日）舉行的「2026香港電影導演會年度頒獎典禮」，星光熠熠，張繼聰、謝安琪、惠英紅等一起到場，張繼聰透露正努力準備演唱會，指家人是次不會上台表演，在台下支持，兒子在澳洲讀書不會回港。

謝安琪爆兒子日越洋Call

謝安琪稱兒子乖，每日都會打電話回來，沒有因為距離影響感情，又十分開心他在當地認識了新朋友。對於早前有患病中學老師在網上呼籲眾籌醫藥費，張繼聰也有轉發幫忙，但該名老師後來被揭發生活富貴，被質疑利用大眾同情心，張繼聰對此表示過去的事不再回應。問他日後幫助別人時可會更小心？他指經一事長一智。

惠英紅支援新晉導演

近日在珠海拍戲的惠英紅特意請假回港出席，稱要支持導演會活動，第二天早上就要返回珠海繼續拍攝，透露正拍攝一部內地電影，是一位新導演的作品，指自己每年都會與一位新導演合作；同時有感新導演資源不多，遇到合適的人都會想幫忙。問她是否想做導演？她表示30多年前試過做副導演，覺得太辛苦，形容自己表演欲強，不適合做幕後，明言做演員賺得更多。而是晚出席獎典禮的還有梁家輝、蔡卓妍、鄭保瑞、舒淇、吳君如、陳可辛、衛詩雅、李佳芯、關錦鵬、蔡思貝、黃又南、黃浩然、陳國邦、袁澧林、林家熙、朱鑑然、廖子妤、杜德偉、余香凝、余潔滢、伍允龍、林千渟、陳穎欣等。