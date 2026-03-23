導演會頒獎禮2026｜AK怕尷尬無請父母睇新片首映 楊樂文角逐劇帝零信心

楊樂文（Lokman）與談善言擔任「導演會頒獎禮」司儀，楊樂文笑稱攞正牌在台上向監製、導演「搲撈」，與他一同到來的江𤒹生（AK）表示稍後要工作，會在離開前把握機會「搲撈」。見楊樂文穿鼻環到場，他指是第二次穿環，皆因之前MIRROR到外地巡唱半年，「未有佩戴而埋咗口，要再穿一次。鼻環可以除，唔會影響工作。」

AK、ANSONBEAN《我們不是什麼》將上映

江𤒹生透露看過楊樂文穿環的影片，「Feel到好痛，我頂唔順，唔會試。」他們稱，在紋身、穿環之前都會與公司溝通，江𤒹生笑指公司叫他紋身不要紋手腕位置。他們日前欣賞MIRROR隊友邱傲然（Tiger）的音樂會，讚其演出高水準，望Part 2音樂會也以順順利利。問到時可會擔任嘉賓？他們表示等對方開口，「幫到就幫啦！」楊樂文憑舞台劇《我推的男子》提名《第34屆香港舞台劇獎》「最佳男主角（喜劇／鬧劇）」，他沒有想過會有提名，感謝行業對其肯定、鼓勵，明言對獲獎無信心，「有提名就開心！」身邊的江𤒹生即送上支持，表示對他很有信心；而AK、ANSONBEAN主演的小眾愛戀電影《我們不是什麼》快將上畫，他說怕尷尬而沒有邀請父母觀看首映，最後決定預留換票證讓他們旅行回港後觀看。