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導演會頒獎禮2026｜吳君如重臨舊地憶被陳可辛Flirt 靠雀局聯誼︰Edan帶我入音樂界

影視圈
更新時間：14:45 2026-03-23 HKT
發佈時間：14:45 2026-03-23 HKT

性感現身「2026香港電影導演會年度頒獎典禮」的吳君如形容，是晚活動場地是她與陳可辛相識的地方，回憶1993年在導演會上擔任司儀，當時陳可辛是表演嘉賓，指陳可辛說過當晚看到她，只想到一個「靚」字，向她「抄牌」攞電話後，再同其他導演宵夜聚會。

梁業@ERROR牌藝高超

吳君如早前與佘詩曼、呂爵安（Edan）、梁業（肥仔）、柳應廷（Jer）和李駿傑（Jeremy）打牌，吳君如透露媽媽和佘媽媽經常約打牌，常與佘詩曼碰面，「咁不如我哋都打。」同呂爵安等人就因為拍電影而認識，只不過大家各有各忙好難「齊腳」，「大約一年打三次啦！」又說經常鬧肥仔，指他規則多多，「一嚟就百番，邊有咁多錢輸畀仍？但我哋打好細，幾百番都係幾百蚊。幾代人一齊打麻雀，係與時並重。」笑言要靠呂爵安等歌手帶她加入音樂界。

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