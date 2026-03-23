導演會頒獎禮2026｜鄭秀文好拍檔黃子華缺席感空虛 對陳慧琳遭遇感同身受 憶公開活動衣服被拉扯

鄭秀文、吳君如、惠英紅、楊樂文、江𤒹生、張繼聰、謝安琪等昨晚（22日）出席導演會頒獎禮，鄭秀文擔任頒獎嘉賓，她與黃子華主演的電影《夜王》日前衝破億元票房，鄭秀文指非常高興有好成績，可惜電影的核心靈魂人物黃子華未有到場，「我好空虛，今晚只感到30分。」

黃子華啟德搞棟篤笑？

黃子華曾經承諾《夜王》有過億票房，就為鄭秀文7月月啟德演唱會擔任嘉賓，表演勁歌熱舞，她也希望對方能上台，「最好唱歌跳舞加棟篤笑！」明言不怕被搶風頭。鄭秀文計劃演唱會前推出專輯，望音樂方面也取得佳績，稱不會因為演唱會節食而缺席電影慶功宴，指慶功宴不是在乎「食」，而是在乎「聚」。提到陳慧琳日前在內地出席活動時，遇狂迷意圖衝入升降機求合照，鄭秀文表示會視乎對方有無惡意，如果不是太過火的行為都願意合照，又說遇過最瘋狂的事情是在人群中，衣服被扯來扯去，她明白保安保護她，是職責，同時也擔心粉絲會受傷，最好雙方都克制、小心一點。