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導演會頒獎禮2026｜杜德偉入行41年首贏電影獎奪「最佳男配角」 形容Juno神隱無「售後服務」

影視圈
更新時間：13:45 2026-03-23 HKT
發佈時間：13:45 2026-03-23 HKT

杜德偉首次出席導演會活動「2026香港電影導演會年度頒獎典禮」就憑《風林火山》拿到「最佳男配角」，他大感神奇，笑說入行41年，「好似呢晚咁有成功感，係第一次！」亦為他打了一支強心針。

杜德偉衝擊金像獎

杜德偉望能演出更多有趣角色，他在台上表示導演麥浚龍（Juno）拍完戲就「唔見咗人」，他指拍攝時雙方隔日通電話，「因為我有好多拍攝演出上嘅問題要問佢。」形容對方用心分享。惟電影拍完後，麥浚龍就消失不見，杜德偉笑指他沒有「售後服務」，「我都想問佢覺得我做成點。」以及為何會覺得他是角色的不二人選。

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