65歲吳廷燁患病暴瘦中氣差 憔悴卧床身形似「人乾」頸部凸青筋 拍片曝光最新病況

65歲的影帝梁朝偉好友吳廷燁自離開亞視集中在電影界發展，之後又到內地搵食，獲不少演出機會。但吳廷燁近年大量減產，2023年電影《命案》後，去年只有一部網絡電影電影《工廠蛇患》推出。吳廷燁近日在社交平台自爆身體不適，令人擔憂。

吳廷燁有氣冇力

吳廷燁日前在抖音分享影片，見到他疑在酒店，有氣冇力躺在床上，透露前一晚懷疑食錯嘢，導致腸胃炎肚痾，瘦了不少。影片中的吳廷燁與以往一樣臉頰凹陷，加上腸胃炎顯得憔悴。

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吳廷燁相隔三日後再拍片，雖然情況有所好轉，但說話是仍然中氣不足，吳廷燁表示：「我已經吃了3天小米粥、饅頭、白粥和腸粉，腸胃炎嘛，瘦了很多，好像減肥一樣，那麼瘦還要減肥。」

吳廷燁疑水土不服

吳廷燁病癒後再拍片，說話仍欠中氣，他透露已返香港並歎下午茶，到老字號西餐廳開餐，吳廷燁戴上黑色Cap帽，卻現身頸部凸起青筋。不少網民留言關心：「注意身體」、「水土不服，不時要加強鍛鍊增強體質」、「你好起來了，你真的不能再瘦了」、「確實老了」等。

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