導演會頒獎禮2026｜梁家輝抱孫樂做家傭執頭執尾 廖子妤自認票房福將

「2026香港電影導演會年度頒獎典禮」頒發10個獎項，梁家輝憑《捕風追影》贏「最佳男主角」獎，廖子妤憑《像我這樣的愛情》奪「最佳女主角」殊榮。梁家輝、廖子妤受訪，梁家輝稱好多年無出席導演會活動，是晚志在參與，見到許多後起之秀，非常開心，自己就從沒想過有獎攞。廖子妤表示從鄭秀文手中接過獎項十分興奮，與梁家輝一齊攞獎是「發夢也都冇諗過」。

梁家輝形容導演會獎項認受性高

廖子妤續指，在馬來西亞時經常看香港電影，小時候看《絕世好Bra》學戴Bra，對香港充滿幻想，來港工作後，努力不懈，非常開心得到各界的肯定、鼓勵。問他們對下月舉行的金像獎可有增添信心？廖子妤形容獎項非能力控制範圍；梁家輝指對獎項沒有想太多，「演員工作好忙，忙於思考如何演繹、呈現角色。」表示這個獎項比其他獎重要，皆因由導演會頒發，認受性高；同時形容自己不是《捕風追影》主角，「我不是主角，主角是成龍，但大家都當我是主角，《捕風追影》對我來講是雙豐收。」談到梁家輝的兩名女兒先後產子，他榮升公公，問可會忙於湊孫？他說：「我忙工作，我也是剛從北京回來，私人事不談了，湊孫不關我的事，我是家傭。現在有兩粒孫，我注重家居衛生，屋企乜嘢都多，我負責打理。（你錢最多？）錢多就不用出來跑，不是無，但不多。」他稱讚廖子妤努力，「她未來還有許多人要多謝。」提議她像寫日記一樣，每日把要感謝的人寫低，「因為站上頒獎台時一定會一片空白。」

謝君豪廖子妤《寒戰1994》做兄妹

另外，《夜王》大收過億票房，廖子妤在4部過億港產片中佔3部，與黃子華一樣，她形容黃子華「擔起票房」是車長，「我是組員，只是搭了億元票房順風車。」談到她是福將，她笑言喜歡這名字，「幫我傳開去！」談到《寒戰1994》，她透露演謝君豪妹妹，稱二人在《夜王》有曖昧感情，「《寒戰1994》做兄妹是經歷了第二世！」