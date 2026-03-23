導演會頒獎禮2026｜梁家輝廖子妤奪「最佳男、女主角」 衛詩雅杜德偉成「最佳男、女配」 舒淇得「新晉導演」
更新時間：11:27 2026-03-23 HKT
發佈時間：11:27 2026-03-23 HKT
發佈時間：11:27 2026-03-23 HKT
2026香港電影導演會年度頒獎典禮晚上（22日）在尖沙咀舉行，梁家輝、蔡卓妍、鄭保瑞、舒淇、吳君如、陳可辛、衛詩雅、惠英紅、關錦鵬、張繼聰、謝安琪、蔡思貝、黃又南、黃浩然、陳國邦、袁澧林、林家熙、朱鑑然、廖子妤、杜德偉、余香凝、余潔滢、伍允龍、林千渟、陳穎欣等等，星光熠熠。是晚頒發10個獎項，梁家輝憑《捕風追影》奪得「最佳男主角」，廖子妤憑《像我這樣的愛情》奪「最佳女主角」，「最佳男配角」是《風林火山》的杜德偉，「最佳女配角」是《再見UFO》衛詩雅，《再》片導演梁栢堅奪「最佳導演」，該片同時奪「最佳電影」，舒淇則憑《女孩》奪「新晉導演」 。
得獎名單︰
「最佳導演」 ︰梁栢堅《再見 UFO》
「最佳電影」 ︰《再見 UFO》
「最佳男主角」 ︰梁家輝《捕風追影》
「最佳女主角」 ：廖子妤《像我這樣的愛情》
「最佳男配角」 ︰杜德偉《風林火山》
「最佳女配角」 ：衛詩雅《再見 UFO》
「最佳新演員」 ︰鄧濤《女孩不平凡》
「新晉導演」 ︰舒淇《女孩》
「榮譽大獎」 ︰關錦鵬
「執委會特別獎」：《世外》
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