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導演會頒獎禮2026｜鄭保瑞回應《星島頭條》獨家爆木村拓哉加盟「終章」︰唔好意思搞到人哋

影視圈
更新時間：11:45 2026-03-23 HKT
發佈時間：11:45 2026-03-23 HKT

《星島頭條》早前獨家報道木村拓哉加盟《九龍城寨之終章》，惜合作最終告吹，《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞昨晚（22日）出席「2026香港電影導演會年度頒獎典禮」時回應此事，表示感謝外界對《九龍城寨之終章》的關心，也對所有傳聞中會參與演出的演員，表明不好意思，自覺「搞到人哋」。

吳彥祖打到七彩

鄭保瑞說︰「其實不想刻意去回應，因為外界可以想像演出的人有很多，我不可能每次都就傳言回應。今次大家都十分關注，就說幾句。在我創作過程中，一定有很多想法，演員名單也有很多，想法、劇本會不斷轉換、修改。我想強調一點的是，吳彥祖的角色，由頭到尾都是找他，不存在替代，是誤會，有向他經理人表達不好意思，相信他會諒解， 非常開心他來參與電影。（有給他心理準備會打到七彩嗎？）他應該都預計了，都要預先訓練。（打得勁過《九龍城寨之圍城》？）不敢這樣說，盡力做。」《九龍城寨之圍城》大收過億票房，問拍續集壓力更大？鄭保瑞明言一開始以為無壓力，「一部戲還一部戲。」就算不談票房，在製作上一心想更進一步，「想好過上一次。」自感拍續集的確不如第一集般瀟灑，「拍完《九龍城寨之圍城》，當時以為無人看，超級無信心，誰知反應非常好，來到第二集沒有瀟灑心態，自覺是包袱，會盡量令自己不要多想。」

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