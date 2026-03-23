《電競女孩》票房告急僅餘2院 導演白瑋琪開應援群自救 獲前輩團隊《金多寶》及《尋秦記》正面鼓勵

電影《電競女孩》由35間戲院降至只餘2間，正面對一場戲裡戲外同樣激烈的現實之戰！這部於CCIDA電影發展基金資助「首部劇情電影計劃（大專組）」獲獎作品，由新晉電影製作團隊歷時四年完成、以500萬預算、完成900多個CG鏡頭，由導演白瑋琪（Bassetto）、楊帆執導，袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻等新世代演員主演，以獨立製作的力量，挑戰電影票房的嚴冬。電影監製廖婉虹感慨：「《電競女孩》從來都不是一齣在市場計算上可以很精準的項目。從評審手中順利獲得資助後，就是逆境波嘅開始，預算有限，只能用時間加團隊的決心，堅持把電影完成。」她補充，資助計劃的製作期及發行計劃，都要提前向政府報告，任何調動或延期都要申請、解釋及審批，有時難以配合市場變化：「我仍們然相信觀眾會看見年輕人創作的誠意，願意支持本地原創。」

《電競女孩》精神呼應現實

第一週謝票遇上電影前輩團隊《金多寶》及《尋秦記》，獲得正面鼓勵，聯合拍reel、拍照加油支持。另外《電競女孩》與同樣講述女孩成長的《女孩不平凡》（導演徐欣羨）聯合謝票，實現團結就是力量的精神。導演Bassetto連日來開IG Live與觀眾分享電影，近日更於Telegram開設「電競茶餐廳應援小隊」，廣邀小店應援提供場地貼海報，歡迎英雄加入並肩作戰、分發應援物資，Bassetto表示：「一日可以打嘅，就一路繼續要打落去！我唔想offline！」以電影精神呼應現實：「《電競女孩》本身，就是一個關於被否定、跌倒、再站起來的故事。這正是我們主創的處境。票房雖然艱難，但我們會繼續想辦法，在失敗後學會自我賦權與堅持。」她形容團隊大部分為初次擔任核心崗位的年輕幕後，從劇本、拍攝到宣傳都以最純粹的初心完成作品：「過程中有懷疑、有壓力，但也有無數次的並肩前行。」

釗鋒入場後發文力撐

攝影師DAVE亦回憶與評審導演張婉婷的一次對話，對方曾說：「我想看看你們會怎樣把這個劇本拍出來。」這份期許，成為他們捱過無數難關的信念。「雖然結果未必完美，但這是一部以全力誠實完成的作品。每一次觀眾入場，對我們而言，就是最真切的支持！」美術及服裝指導Dorothy：「在設計戲服與場景時，讓主角英雄們穿上手工製作的服裝、拿起廢物改造成的武器迎戰城殼。懷着小孩子的衝勁在遊戲世界內外過關斬將。以童真擁抱世界的勇氣，哪管現況多麼艱難。「High tech, low life」是 Cyberpunk 的核心主義之一，或許也是現今社會的寫照。」動作指導粟米：「入行時，正值香港警匪片最旺盛的時期，我接觸嘅都係警匪動作片。當接到《電競女孩》時，我既興奮又擔心。作為打機迷，好興奮拍超現實嘅世界，同時擔心「預算」嘅問題，不過創作從來都係一種挑戰。2026年，世界變得好快，科技改變了很多事情，但仍然有很多事物，大家親身支持，先會見更多更精彩嘅內容！」歌手釗鋒入場後發文力撐：「睇咗電競女孩！明明得五百萬budget，明明係香港街景，都可以拍得出沉浸科幻高度🔥好享受，多謝香港電影🙏🏻」，突顯團隊心血價值。

縱然目前票房表現不理想、排片再減至2間戲院，但團隊視之為「加時賽」而非結局。昨日（21日）主創映後分享，監製廖婉虹、導演Veronica Bassetto、攝影Dave Cheung、動作指導粟米、電影配樂及視覺特效黃子維親臨，誠懇呼籲觀眾：「如果你相信獨立製作有價值、相信新人作品值得被看見，請走入戲院，給這部電影一次機會。」《電競女孩》這一舖Game，還未完結。