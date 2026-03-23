TVB新聞+一App在手 掌握全球連通社會脈搏丨原來視咁的

TVB緊貼數碼浪潮，tvb.com、myTV SUPER由電視廣播跳入跨媒體時空。單是後者登記人數已逾1040萬名，每月活躍用戶約為250萬人。TVB在全面擁抱數碼及A.I.轉型上，絕對領先同儕走在最前，這點毋庸置疑。而上星期TVB又有新搞作，推出全新TVB新聞+ App，配合先進AI人工智能技術全面革新新聞及資訊體驗。

「321 TVB新聞+App啟動禮」由主播李卓謙、黃曉瑩擔任主持，游嘉欣分享使用App的感受。

將軍澳電視廣播城新聞部舉行名為「321 TVB新聞+App啟動禮」。

為隆重其事，上周六在將軍澳電視廣播城新聞部舉行名為「321 TVB新聞+App啟動禮」。邀請30位不同領域的特選用戶出席，當中包括︰中學生、大學傳理系學生、立法會議員、區議員、時事評論員、影視內容創作者及工程人員等。由主播李卓謙、黃曉瑩擔任主持，請來星級用戶游嘉欣即場使用TVB新聞+最新功能，分享使用感受。新App內容可謂包羅萬有，港聞、兩岸、國際、財經、英文新聞（News）等主要新聞及議題，讓用戶掌握全球資訊連通社會脈搏；想優閒輕鬆可瀏覽生活、體育、娛樂欄目。而新設的「專欄來論」請來各界名人坐鎮，順手拈來便有娛樂教母查小欣、旅遊達人項明生、資深傳媒人趙麗如、潘蔚林，他們會分享獨到見解跟不同生活體驗，為用戶帶來更多元觀點及擴闊眼界，內容涉獵飲食旅遊、食療養生及法律小常識，包保看完之後跟朋友吹水談天，絕對不會落在人後。講到TVB新聞+的優勢在於擁有TVB新聞部作強大後盾，提供即時最快最新最準確的資訊。再加上一眾新聞及金融從業員、決策階層及高收入族群，早已是TVB新聞的忠粉，今趟新App推出更能令他們一機在手，盡收天下資訊，決策快人一步。

娛樂教母查小欣（右一）等坐上主播枱拍照。

TVB新聞+App優勢在於提供即時最快最準確的資訊。

AI生成聲音導航

當然任你描繪到天花亂墜、塊餅畫得多大都好，實際用來是否得心應手才是最重要。手機App首重快速及流暢，經筆者從用家角度實測，TVB新聞+的反應可以用「無話可說」來形容，一click便有，想觀看心儀的新聞或資訊不用慢慢等。當中的AI摘要功能，更是「懶人包」的代表，將長篇文章濃縮重點，可以在最短的時間吸收最快最新資訊。「報章要聞」包羅全港紙媒社論，一欄盡覽全港輿情。最欣賞的是「聽▶︎港聞」將每日重點本地新聞，經撮要後透過AI生成聲音導航，只需一只耳機，便可以聽到要聞精華，最特別是就算鎖上屏幕，依然可以收聽。另一欄目「聲畫導讀」，以AI旁述同時結合動畫演示，繪影繪聲將新聞來龍去脈，形象化呈現用戶眼前。TVB新聞+以最輕鬆易明的方法，真正做到足不出戶便能知天下事。

