《魔音女團》今公布16強名單 倪嘉雯校服Look成功拉票跑出封Like后丨原來視咁的

近年推出不少品牌綜藝節目的TVB，稍後將強勢推出全新真人騷節目《魔音女團》（The Magic Voice），全力選拔「魔音」女藝人進行特訓，與全港市民見證她們由「魔音」蛻變成「有魔力Magic Voice」的重要時刻，打造新一代睇得、跳得、唱得又着得起任何靚衫的「魔音女團」。

倪嘉雯在片段中大派心心與飛吻，難怪獲得最多Like數。

莊子璇一招「甜美撒嬌式拳頭」令人印象難忘。

倪樂琳大跳韓團Twice一曲《Cheer Up》。

早前《魔音女團》「班主任」陳潔靈及陳奐仁，就《魔音女團》進行首輪面試，吸引半百TVB小花空群而出，爭奪16個入圍名額，16強名單於今日舉行的記者會公布。為了拉票，各女藝人各出奇謀拍攝拉票片展現最好一面，有人大晒強勁跳舞底子、有人大晒魅力爆燈的女團N式、有人大晒搞笑創意。

蔡華英的舞步「強而有力」，節奏感十足。

穎喬的拉票片注滿迷幻元素夠心思。

喬美莎高䠷身形加上「衝力揈水髮」相當搶眼。

先說新一代女神倪嘉雯，以中學生校服Look亮相的她，在半分鐘時長的片段中大派心心與飛吻，還可愛地大玩「空氣鼓」＋伸脷，望落有半分台灣女神曾愷玹影子，甜美爆燈，難怪獲得最多Like數。同樣帶來「甜美驚喜」的，還有3名香港小姐冠軍代表—莊子璇、倪樂琳及宋宛穎。首輪面試已引發熱議的莊子璇，以一招「甜美撒嬌式拳頭」令人印象難忘；倪樂琳則大跳韓團Twice曾經Hit極一時的《Cheer Up》舞，無論「吃拳頭」或是「貓爪手」都做得相當嬌俏。以斯文大方見稱的宋宛穎，拋下斯文形象大跳女團舞新鮮感爆燈之餘，一招「趷Pat+揈水髮」更將其美好身段及女性魅力展露無違。

蔡華英勁舞搶焦

而最有跳舞實力的，是在英國修讀舞蹈課程、曾參選港姐的蔡華英，選擇以樸實打扮現身拉票片的她，整套舞步「強而有力」，而且節奏感十足，相當吸睛。而與華英一樣hit the beat的，還有同樣擅長跳舞的《聲秀》畢業生「雙喬」穎喬及喬美莎，前者拉票片注滿迷幻元素夠心思、後者除打扮甚有女團feel，高䠷身形加上「衝力揈水髮」亦相當搶眼。