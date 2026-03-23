球星佐真奴鬧爆 Chappell Roan對妻女無禮 繼女Ada是祖迪羅女兒

曾效力英超球隊阿仙奴、目前效力巴西球隊法林明高的意大利球星佐真奴（Jorginho Frello），今日發文指家人在巴西聖保羅參加Lollapalooza音樂節期間，在酒店遭遇的不快經歷。其11歲繼女Ada在酒店食早餐時認出偶像Chappell Roan，路過對方的餐桌時報以微笑，然後回到自己座位，她全程未有開口打擾，亦沒有要求對方做甚麼，但一名身材健碩的保安卻走到妻女的餐桌，對着她們痛罵，指責小女孩的行為是「不尊重」與「騷擾」，並威脅要向酒店方投訴，女兒被嚇得非常激動，哭得很厲害。

佐真奴鬧爆：沒有fans你甚麼都不是

佐真奴亦指：「多年來，我一直與足球、公眾和知名人士一起生活，我非常瞭解甚麼是尊重和界線。當日發生的事情不是這樣的，那些應該理解fans重要性的人，讓一個只是欣賞某人的孩子接受這種待遇，真讓人難過。歸根結底，他們才是建造這一切的人。」他在帖文標籤Chappell，再寫上：「沒有fans，你甚麼都不是，你不值得到喜愛。」佐真奴再透露女兒Ada經歷那件事後，已經不想參加第2天Lollapalooza音樂，欣賞Chappell的演出。

里約熱內盧市長不歡迎Chappell

Ada是佐真奴太太Catherine Harding與影星前夫祖迪羅（Jude Law）的親生女兒，是個星二代。里約熱內盧市長Eduardo Cavaliere聞言後，表示他們不歡迎Chappell Roan，只要在他管轄的範圍，就不會讓她參與年度大型音樂節Todo Mundo no Rio。