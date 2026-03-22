ROVER打造不一樣的搖滾《旗跡》 聯乘太極ToNick野佬逆流合作Cover企劃

新生代樂隊ROVER推出新歌《旗跡》，四子陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）、卓金樂（Kim）及雷濠權（Jason）特別邀請四隊風格各異的樂隊合作Cover企劃，打頭陣有ToNick，緊接有野佬、逆流，壓軸更請來殿堂級樂隊太極，各自演繹不同版本的《旗跡》，展現Band Sound的多樣魅力。今次Cover由ROVER親自策劃，Jason說：「我哋一路都好想同唔同嘅樂隊合作，想藉住《旗跡》呢首新歌，搵一啲有代表性嘅樂隊，集合唔同風格去玩。」當中逆流更是他從小聽到大的樂隊，Jason大讚他們的版本超級正，充滿逆流風格，聽得他們非常驚喜。

ROVER分享合作感受

ToNick的參與亦令ROVER成員希晉格外興奮：「好多謝恆仔、晨曦、小龜，同埋啱啱飛返嚟嘅Ryan！之前團綜合作過，但當時Ryan唔喺度，今次終於齊人一齊玩呢首歌。」他更透露從ToNick身上感受到活力與能量，尤其欣賞主音恆仔的台風：「我都有偷師，睇咗佢哋之前演出嘅片段，好多謝ToNick同我哋玩！」Kim則分享與野佬合作的愉快點滴：「之前佢哋有教我哋好多夾Band嘅技巧同心得，希望可以同佢哋一齊玩落去，一齊夾Band落去！」亨仔則特別鳴謝太極：「多謝前輩們嚟同我哋玩呢場充滿奇蹟嘅冒險之旅！太極肯同我哋玩《旗跡》，真係超級開心，希望有機會可以一齊再喺台上夾Band！」能夠獲前輩親自落場參與，對ROVER而言意義非凡。

ROVER演唱會全企位設計

此外，ROVER將於3月30日迎來首個演唱會，全企位設計讓樂迷能夠零距離感受Band Sound的震撼。距離演出尚餘不足兩星期，亨仔透露籌備工作已進入最後階段：「差唔多搞掂晒，所有嘢都進入Rehearsal階段，加油！加碼爹！」Jason坦言每日都努力練歌，準備不同類型的作品：「有Band嘅歌，亦有Solo、合唱嘅歌，好多唔同嘅歌準備畀大家。」Kim更透露今次演唱會的編曲心思：「我哋會玩返晒所有自己嘅歌，仲有好多唔同前輩同樂隊嘅歌，我哋重新編曲，Band sound同自己嘅歌都會有唔同編排，全部由我哋自己搞，雖然要花多啲時間，但絕對值得！」今次ROVER聯乘太極、ToNick、野佬及逆流的《旗跡》Cover已在YouTube推出，而3月30日ROVER在新蒲崗Portal舉行的演唱會門票亦已公開發售。