吳子沖宣布離巢TVB 強調「和平分手」 將投身教學工作

吳子沖因《臥底嬌娃》播出獲觀眾所認識，但近日被發現在TVB官網上「被除名」，他今日（22日）出席《臥底嬌娃》宣傳活動，受訪時大方承認己約滿，與TVB已沒合約關係，又指和公司和平分手。

吳子沖並非發展不如意而離開

吳子沖指與公司商量過，想看看影視工作以外的世界，因都30多歲，透露原合約仍有一段時間，但提早結束。他表示會投身教學工作，指導個人形象及AI等，亦開設了媒體製作公司，又笑言仍有3部劇未播出，說不定回來宣傳又簽約。談到《臥》反應好，可覺得計錯數？他笑言沒預期到，只覺得自己不似其他人有副業，可以支持自己一直追夢。問可捨得幕前工作？吳子直言不捨得，因TVB是第一間公司、第一個屋企，將來路仍好長。問是否發展不如意而選擇離開及轉行？他稱不是，笑言未想過有甚麼成就或想做男一，但認為做幕前很有成就感，亦很享受過程，相信將來可以和子孫誇耀。