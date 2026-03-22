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曹越做鐵扇公主練到手瓜起𦟌 獲黃劍文割愛首出國語歌 孫慧雪母子檔上陣被囝囝爆忘詞

影視圈
更新時間：22:45 2026-03-22 HKT
發佈時間：22:45 2026-03-22 HKT

音樂劇《西遊記》於3月21日正式公演，孫慧雪及《中年好聲音3》的曹越，先後演出女主角「鐵扇公主」，孫悟空則由《全民造星》的黃進林（Michael）演出。今日（22日） 曹越在群星VIP場首演女一，獲得一班《中聲》的兄弟姊妹前來捧場，當中包括黃劍文、侯靜伊、陳溢光，任永健，阮慧珊等到場支持。

曹越大讚孫慧雪善良又熱情

曾在演藝學院修讀戲劇的曹越，坦言多年沒有演出舞台劇，被問到今次演出「鐵扇公主」一角有否遇上困難？她表示因劇中要跟60位小朋友一起演出，幸好平時有做運動，才不會跑到上氣不接下氣。對於演出時經常要手執鐵扇，笑言練到手瓜起𦟌：「好重㗎，每次排戲都好似做緊training咁，練手臂練手瓜，之前都有練到肌肉酸痛，而家老鼠仔都大咗。」提到有否向孫慧雪互相交流？她說：「我哋因為呢個劇認識，佢係一個好善良、熱情嘅傻大姐，同我性格都好相似，因為佢係我師姐，所以都經常同佢取經。」她又透露於月底推出第一首國語歌《我不好》，由《中三》好友黃劍文包辦曲詞 :「呢首歌係佢20年前澳洲busking嘅時候寫嘅，之前我哋一齊做嘢，佢俾我聽，我好鍾意，佢就畀咗我，我會用女仔嘅角度去詮釋呢首歌。」

孫慧雪為演出睇足2日跌打

昨天演出「鐵扇公主」的孫慧雪，與飾演「紅孩兒」的8歲的大仔Riley母子檔上陣，她笑言事前排練時，要手執大鐵扇唱歌跳舞，綵排時不習慣導致手痛，結果看了兩日跌打。到昨天正式演出，她笑言：「我尋日演出時，打到個髮夾都飛咗出嚟。」孫慧雪亦自爆「蝦碌」演出，指自己與牛魔王合唱時，其頭髮勾着牛魔王的牛角上，全程側住頭唱歌。對於自己表現，孫慧雪表示：「我尋日好開心，見到好多人喊，我同囝囝有一段合唱，劇情講述我囝囝幫牛魔王擋了一刀，就嚟唔得，好多人都話好感動，我瞓覺都不斷睇留條片，都忍唔住流眼淚。」但兒子Riley卻爆媽咪忘記歌詞，要偷看旁邊的字幕提示，表示只給媽媽4分。

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