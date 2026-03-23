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40歲女星目擊巴士阿叔嫌輪椅客阻時間大罵司機 發文大呻竟被轟事後做「鍵盤戰士」

影視圈
更新時間：13:00 2026-03-23 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-23 HKT

現年40歲的前女子組合HotCha成員張紋嘉，近日在Threads分享了一段不愉快經歷，她發文指在乘搭巴士時，目睹一名男乘客就輪椅使用者上車而延誤，竟當眾指責司機，張紋嘉有感而發，將事件公諸於世，感嘆社會戾氣太重，缺乏同理心，帖文迅速在網上發酵，引發網民熱議。

張紋嘉分享搭巴士經歷

張紋嘉在帖文中透露，當日為了「慳油錢」而選擇搭巴士代步。排隊時，前方正有一位輪椅使用者需要上車，巴士司機遂按程序打開斜板協助。未料有一名中年男子大聲抱怨：「梗係耐啦！有輪椅嘛！啲九巴司機三萬幾蚊一個月都咁慢！」張紋嘉指，該名男子刻意提高聲量，確保司機能夠聽到，令在場的輪椅使用者和司機都顯得相當無奈。張紋嘉在文末不禁感慨：「少啲戾氣啦，今日星期日，你其實有幾趕呢？」

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張紋嘉被指無即場出聲

張紋嘉不值該男子所為，而網民亦力撐司機及輪椅人士，「如果佢屋企人需要坐輪椅佢先會識身同感受」、「自己享受兩蚊車，但要VIP服務？」、「點解唔體諒吓傷殘人士」。然而，亦有網民反駁張紋嘉：「星期日點解唔可以趕？」也有網民指她有不滿為何不當場出聲，事後才做「鍵盤戰士」，張紋嘉的帖文，引起了兩派人士爭論。

張紋嘉情侶檔拍ViuTV劇集

張紋嘉於2007年以三人女子組合HotCha成員入行，約滿Neway後，她決心轉型為演員，專注於舞台劇和影視發展，曾演出《幸福2+1》及《下一站，正常》，被封「舞台劇女神」，而拍拖10年的男友林子傑，也是舞台劇演員。去年二人便一起出演ViuTV的劇集《弊傢伙！我要去祓魔》，她又自資製作單曲《情感斷捨離》，繼續在圈中發展。

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張紋嘉身材大升級：

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