《愛回家》再走一人！「大力」張韡騰證實離巢 效力TVB逾30年 網民感嘆熟悉的臉孔越來越少

在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「大力」一角而為人熟知的資深演員張韡騰（Vincent，原名張漢斌），在效力32年後，今日（22日）正式宣布離開TVB。

張韡騰正式離開TVB

日前，有網民發現，張韡騰的名字已從TVB官方網站的藝人名單中消失，引發他已離巢的猜測。今日，他親自在IG證實了這個消息。他上傳了一條AI影片，可見他在TVB電視城門外與吉祥物TVBuddy的自拍，並簡潔地寫道：「32年了!! bye-bye !!」正式向工作了32年的公司告別。

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張韡騰90年代初加入TVB

現年55歲的張韡騰，於90年代初加入第六期藝員進修班而入行，效力TVB期間參演過逾300齣劇集，是觀眾熟悉的「綠葉王」。近年，他在《愛·回家之開心速遞》中飾演「牛大力」，深入民心。離巢消息一出，許多圈中好友紛紛留言祝福。「大小姐」林淑敏也留言：「斌爺一切順利」，另外包括袁偉豪、趙永洪、徐榮等人也同樣送上祝福，祝願他前程錦繡。張韡騰的離開，意味著觀眾將暫別「大力」這個角色，不少網民也對此表示惋惜，並感謝他多年來的付出，祝福他未來發展一切順利，亦感嘆很多熟悉的臉孔都接連離開TVB。

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