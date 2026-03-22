張天賦想跟甄子丹再合作 為演唱會積極操練望有4嚿腹肌 笑要仿傚洪嘉豪忘撕尺碼標籤

張天賦今日（22日）為馬場活動擔任表演嘉賓，獻唱5首歌，大批到場支持的粉絲不時歡呼大叫，他完成演出後又走到粉絲面前揮手打招呼，場面熱鬧。他表示相隔半年再出席馬場活動很榮幸，問到酬勞是否很可觀？他表示不清楚，演出順利就很開心，講到他昨晚在澳門做騷，今日又到馬場，連走兩場很充實，他笑言要多謝經理人。

張天賦望好似馬匹充滿肌肉

他今日與甄子丹同場，問到可會自薦再合作？張天賦表示不敢打擾他，交給經理人安排，但如果有機會當然很開心。張天賦將與CONSTANCE康堤和Gareth.T一起舉行演唱會，正積極操練中，體能開始變好，「我會先跑步再做gym，一開始跑15分鐘就頂唔順，現在可跑30分鐘，強度也有加強，不過肚腩未消失，未開始控制飲食，想先增加肌肉再收水，希望到時會令大家驚艷。（目標是幾多？）65公斤，但磅數暫時未有減少，腹肌想有4嚿，但其實操到有腹肌已很犀利，有少少印已好好。（到時打陰影？）這是商業秘密，都要有才可以打陰影，否則只會是一撻黑色。」又說剛才看到馬主在沙圈巡馬，看到一匹匹擁有漂亮肌肉線條的馬，就好似見到將來的自己充滿肌肉。

張天賦透露年尾或暑假開騷

至於幾時再開個人演唱會，張天賦透露很快，可能年尾或暑假在一個大的場地開騷，會再公佈。另外，好友洪嘉豪出席活動時，忘記把衣服上的尺碼標籤撕走惹網民熱議，張天賦笑他對穿衣一向有特別見解，引領潮流，下次自己都可傚法，但就會貼XS加細碼，不會讓別人知他真正尺碼。