《魔音女團》明公布16強名單 50名候選人各出奇謀拍片拉票

近年推出不少品牌綜藝節目的無綫，稍後將強勢推出全新真人騷節目《魔音女團》（The Magic Voice），全力選拔「魔音」女藝人進行特訓，與全港市民見證她們由「魔音」蛻變成「有魔力Magic Voice」的重要時刻，打造新一代睇得、跳得、唱得又著得起任何靚衫的「魔音女團」。

無綫小花空群而出

早前《魔音女團》「班主任」陳潔靈及陳奐仁，就《魔音女團》進行首輪面試，吸引半百無綫小花空群而出，爭奪16個入圍名額，16強名單將於明日（23日）舉行的記者會公布。為了拉票，各女藝人各出奇謀拍攝拉票片展現最好一面，有人大晒強勁跳舞底子、有人大晒魅力爆燈的女團N式、有人大晒搞笑創意，以下為50強名單人選。

《魔音女團》50強照片：