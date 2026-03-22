甄子丹預計《殺神John Wick》外傳6月來港取景 樂做導遊推廣本地景點美食 透露甄濟如有計劃鼓勵子女靠自己努力發光

國際影星甄子丹和張天賦今日（22日）到沙田馬場出席「2026寶馬香港打吡大賽」，2人曾合作電影《誤判》，今日一見面即互相擁抱問好。甄子丹已擔任活動大使14年，笑指人生不是有好多個14年，自己就將這些時間奉獻給馬會，而他與蔡加讚夾份的新馬「極速神影」亦已來港，望牠未來出賽時有機會拉頭馬，笑指已退役的「宇宙車神」贏比賽時，他都因不在港未有到場感可惜。

甄子丹努力爭取香港演員參與拍攝

甄子丹表示為出席活動今早才回港，晚上又要出發到歐洲拍攝《殺神John Wick》外傳，預計6月尾回港拍外景，他表示早前與製作隊來港落實到哪幾個地方拍攝，但大賣關子未有透露確實地點，只謂是幾個很有代表性的地方，「個故事大部分都是在歐洲發生，但今次我做導演，又是講我的角色故事，必須要講屋企係點，所以我極力爭取要有一部分在香港拍攝。香港政府都很支持，我有找羅局長（文化體育及旅遊局局長羅淑佩）協助，希望正式拍攝時會順利，讓外國的電影公司發現來香港拍戲很好，香港製作隊伍快捷專業有效果。」又提到當時有充當導遊向製作隊介紹香港，帶他們遊覽之餘又品嘗地道美食，「我帶他們去了很多地方，好像是大佛、大澳、堅尼地城、天星碼頭等，又食了很多美食如菠蘿包、蛋撻，甚至帶他們去茶餐廳感受，香港的飲食文化是全世界都比不上，製作隊都讚生活在香港很幸運。（做香港旅遊大使？）其實都有人搵過我，但我太忙了，不過就算沒找我都會把香港掛在口中，我講的是事實，香港又安全，我在歐洲唔敢戴錶。」至於可會有香港演員如張天賦參與拍攝，甄子丹表示會努力爭取，最重要是要適合，希望大家都齊心為電影界出力。講到陳德森早前表示考慮找甄子丹合作《一九四一》，甄子丹表示沒人找過他，也不知道此事，他認為拍攝的出發點是好，但他工作很忙，未必有時間參與。

甄子丹不怕機械人威脅

講到女兒甄濟如，他透露女兒有很多計劃，要慢慢累積，求精品就需要時間去做，不斷曝光無意思，要有針對性和質量，指女兒現在是獨立歌手，一直有寫歌，遲些就會和大家分享，問到可會由女兒為新戲寫歌？他笑說：「我很公正，她要靠自己去努力，不能靠我，我都是一步步努力才走到今日，要付出才有回報，我經常同仔女講要爭氣，有實力就一定會閃閃發光。」又說兒子仍在讀書，在音樂方面有天份，不會強迫他學武，要根據他們的性格去發展。講到太太汪詩詩下月生日，他表示每年都會送上驚喜，但今年要拍戲未必有太多時間陪她，笑言太太都可到時來探班。另外，今年春晚其中一個環節是人形機械人化身武術高手，令人震驚，問甄子丹可擔心被機械人威脅？他說：「我都年紀大，威脅得來我都退休，是威脅下一代，但科技發展是必然，我覺得無乜野，平常心，不用怕，我們是生存者，人類永遠是做主導，利用科技是幫助我們的生活和學習。」