「收逾億贍養費港姐」撞樣袁嘉敏  妝容被批老土一部位出晒事？ 晚會大反擊誇張上圍任睇

現年34歲的2014年港姐季軍何艷娟（Katherine），近年憑著傳聞中的3億天價贍養費，成功躋身上流社會，過著人人稱羨的富貴生活。但早前她於香港街頭被網民捕獲，當時的打扮卻慘遭網絡圍剿，批評妝容穿搭「非常老土」，更指她撞樣性感女星袁嘉敏。但事隔不久，何艷娟在「慧妍雅集44週年慈善籌款晚會2026」上以一套超性感戰衣成功絕地反擊，艷壓全場。

何艷娟街頭打扮惹負評

從早前網民於戶外拍到的影片可見，何艷娟身穿一件色彩斑斕的V領碎花長袖裙，梳著簡單的馬尾。雖然她對著鏡頭展露甜美笑容，但其妝容和整體造型卻引來大量負評。網民毫不留情地批評：「非常老土妝容，穿搭」、「十年前流行的」。更有人直指「她的眉毛怎樣了」，指「看起來像兩根鼻涕一樣」。其中，不少人認為她與近日賣性感相掘金的袁嘉敏有幾分相似，笑稱「袁嘉敏的親戚？」。

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何艷娟晚宴騷極立體身材

面對網絡上的種種批評，何艷娟懶理閒言閒語，日前於「慧妍雅集44週年慈善籌款晚會2026」上盛裝出席，誓要以最佳狀態示人。當晚，她穿上一襲純白色緞面掛頸式超低胸晚裝，完美展現出她極具壓迫感的豐滿上圍和立體身材，設計簡潔卻極度吸睛，讓粉絲看得目不轉睛。

何艷娟壓倒梁超怡陳熙蕊？

在與前港姐季軍梁超怡，以及「麥明詩哎呀大嫂」陳熙蕊的合照中，何艷娟更是盡顯優勢。雖然梁超怡與陳熙蕊同樣悉心打扮，分別以閃爍的藍色和綠色晚裝示人，但在身高和身材曲線上，何艷娟似乎略勝一籌，輕鬆成為全場焦點，成功扳回一城。

何艷娟傳獲3億贍養費 晉身上流圈

出身單親家庭的何艷娟，23歲參選港姐奪得季軍後入行。2018年，她閃嫁比自己年長40歲、身家達30億的澳博營運總裁吳志誠，但這段婚姻僅維持了8個月便宣告結束，盛傳何艷娟獲得了高達3億港元的贍養費。離婚前夕，她更被拍到與身家200億的已故知名教育家陳樹渠長子陳燿璋在派對上舉止親密，惟戀情亦迅速告吹。恢復單身後，何艷娟的生活反而更加奢華，不僅時常配戴百萬名錶，更頻繁周遊列國嘆世界。2020年離開TVB後，她轉向積極參與慈善活動，頻繁現身上流社交場合，持續活躍於名流圈中。

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