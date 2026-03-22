鍾舒漫跟年輕一代合作望不要有違和感 與欣宜沒聯絡期待好友再站舞台

鍾舒漫（Sherman)昨晚（21日）到將軍澳電視城為《博愛歡樂傳萬家》聯同女子組IdG Bubbles及《聲秀》幾位學員一起演出，她笑指，面對一班年輕新一代合作實在有壓力，因為感覺他們太青春，自己就像與這件事無關似的，她笑言：「與他們一起，我是拉高了年齡，希望不要有太大的違和感。哈哈！」這次她更與《聲秀》時帶領的其中一位學員冼奕瑜合作，可說是師徒合作再聚。

鍾舒漫知欣宜熱愛舞台及唱歌

此外，問她有否與鄭欣宜（欣宜）聯絡？Sherman表示，沒有聯絡，但從傳媒口中得知欣宜將參與內地節目《歌手2026》，並大讚這是好事，因為大家也期待已久，她說：「這段時間我沒有見過她，大家有一班認識的朋友，我的妹妹和王君馨也有在群組內問及有沒有見過欣宜，我知道欣宜很熱愛舞台也很鍾意唱歌，也覺得她想再站上舞台，而我只希望她能開心。」