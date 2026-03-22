周國賢學養生護頭髮 為「25+英皇群星演唱會」強化體能 想與萬人共舞帶來歡樂

周國賢、黎展峯及鄧小巧今晚（21日）一起到將軍澳電視城為《博愛歡樂傳萬家》演出。

周國賢笑言彈結他不敢舉起手

加盟英皇後周國賢笑指，現在開始在揀歌上要為自己定下限期，因為他手上有近60首歌存貨，都可以用遠古時代來形容，當年創作的歌曲較為活潑及年青，現在重聽發覺有很多首也可以拿來用，當然要重新整理以及重新彈奏過，加入現在的風格，所以近日經常一邊跑步一邊聽歌。問他是否仍繼續減磅？周國賢表示，自己也不敢減得太瘦，現在開始學習養生，不時煲黑豆及黑芝麻湯來飲，他笑言：「因為男人頭髮很重要，（出現脫髮嗎？）不是，是預先滋補，（你最怕的是脫髮嗎？）不是，只是搏一搏腋下的毛濃密一點，所以我彈結他時也不會做舉起手的動作。哈哈！」

周國賢相隔一年多再登大舞台

此外，問他可有為公司「25+英皇群星演唱會」作準備？周國賢表示，已開始要強化自己體能，因為一年多沒有在大型場地演出過，走上這麼大的舞台也會有點緊張，所以先要做好體能上的準備，問他演唱會上想與誰合作？他笑言：「我想與萬人共舞，應該會為大家帶來無限歡樂，還是不好了，因為我出名是影子舞及慢四拍。哈哈！」