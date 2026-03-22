胡鴻鈞自認與蔡思貝沒聯絡 看報道至知對方離巢 被戴祖儀誇讚卻達不到擇偶條件 : 佢要叻同有才華

戴祖儀和胡鴻鈞昨晚（21日）一起到將軍澳電視城為《博愛歡樂傳萬家》演出，受訪時戴祖儀對着胡鴻鈞表白，指自己入行的願望就是要跟胡鴻鈞合唱，今天終能做到，即忍不住說：「阿媽我得咗啦！」

胡鴻鈞大讚戴祖儀是才女

問到胡鴻鈞是否她的兒時偶像？胡鴻鈞忍不住說：「你從小學聽我的歌？應該是中學吧！」並大讚戴祖儀是才女，因知道對方剛剛推出自己創作的新歌。之後胡鴻鈞謙卑地指，過往年青時自己也寫了很多首歌曲，現在拿來聽卻感覺不能拿來製作新歌，因過不到自己的關口，他笑言：「已經30多歲，現在是走成熟路線。哈哈！」

胡鴻鈞跟戴祖儀拍劇有你冇我

戴祖儀再次誇讚胡鴻鈞，表示很想看到他在劇集的演出，不過胡鴻鈞即時戲弄她說：「我曾聽監製說過，有戴祖儀在劇集中便沒有胡鴻鈞，真的是有你冇我。」既然這麼仰慕胡鴻鈞，即被問到胡鴻鈞是否她心目中的對象？戴祖儀還未開口，胡鴻鈞搶先說：「我看過她網上片段，我不是她的擇偶條件，因為她要叻及有才華的男士。」但戴祖儀說：「我是鍾意一些靚的男士，就像韓星車銀優或孔劉。」即時令胡鴻鈞尷尬不已。

胡鴻鈞祝蔡思貝發展順利

此外，問胡鴻鈞可有聯絡緋聞女友蔡思貝？他表示，沒有聯絡，也是看新聞報道才得知她離巢。他說：「祝福她，無論之後怎樣也好，祝她發展順利，（你可帶她返內地發展？）我何德可能，我還未打理好自己，我也要人帶呢。」