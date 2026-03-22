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梁漢文拍內地綜藝每日只睡4小時 病倒險失聲三管齊下成功演出 與Big Four少聯絡5月馬拉巡唱暫定終點站

影視圈
更新時間：12:15 2026-03-22 HKT
發佈時間：12:15 2026-03-22 HKT

梁漢文（Edmond)、太極樂隊、鍾鎮濤、林曉培、車婉婉、周國賢、鄧小巧、胡鴻鈞、馮熙燮、柯雨霏、胡子貝及冼奕瑜等聯同6位主持包括森美、麥美恩、陳庭欣、阮浩棕、陳懿德和黃建東昨晚（21日）到將軍澳電視城為《博愛歡樂傳萬家》演出。

Edmond覺得內地綜藝好玩又刺激

Edmond受訪時聲音帶點沙啞，他解釋日前在淅江拍攝一個比賽模式的綜藝節目，10日內拍攝流程極為緊密，每日只能睡3至4小時，在睡眠不足加上當地天氣變化大，從開始和暖慢慢變得很冷及下雨，他懷疑冷傷了氣管，前天登上航班返港時不停咳嗽擔心唱不到歌，於是吃止痛藥、中藥湯包和日本的感冒沖劑，在三管齊下後成功開聲及止咳。而該內地綜藝節目快將推出，他於4及5月還要繼續拍攝工作，他稱，拍攝內地綜藝過程真的很辛苦，但卻覺得好玩又刺激。

Edmond恭喜譚輝智、羅啟豪上紅館

問到蘇永康的情況可有影響Big Four演唱會巡演計劃？Edmond表示，完成美國站3場演出後，下站將於5月在馬來西亞舉行，暫時馬拉站可能是終點站。至於知否好友許志安可有舉行個人演唱會的打算？他表示，之前自己工作一直忙碌，與Big Four兄弟也少聯絡，這次回港有空也想與大家聚會見面。此外，譚輝智和羅啟豪踏上紅館開騷引起網民兩極熱議，Edmond覺得這是好事，對歌手來說上紅館是一個重要里程碑，做完紅館視野會不一樣，他在紅館演出過後學懂了很多事情。他說：「恭喜他們二人踏上重要的舞台。」

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