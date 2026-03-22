Cantopop321慈善演唱會丨Anson Lo孖Gin Lee跳唱《螢光粉紅》掀高潮 姜濤呼籲「後生仔」聽廣東歌 Jeremy率范卓賢、TELLER唱《命硬》

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤、李駿傑（Jeremy）、李幸倪（Gin Lee）、COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）、Candy（王家晴）、陳柏宇及許廷鏗等昨晚（21日）出席慈善騷「Cantopop 321慈善演唱會」，一眾神徒（AL粉絲暱稱）與姜糖（姜濤粉絲暱稱）也帶備應援燈牌到場支持。演唱會大玩Crossover，眾人除了獨唱環節外，許廷鏗與Ivy和Candy合唱《青春頌》、AL和Gin Lee跳唱《螢光粉紅》、姜濤和陳柏宇唱《夕陽無限好》，至於Jeremy就帶領師弟范卓賢及TELLER唱《命硬》，Ivy So和Candy亦唱出代表少女Medley，當中包括歌曲《心急人上》、《少女的祈禱》等。

Jeremy相信Cantopop陪住大家

演唱會由ZPOT跳唱打頭陣，之後Gin Lee表示Cantopop在大家心目中有特別的位置，好開心今日以廣東歌的形式做演唱會，又唱回十年前比賽的歌曲《愛是永恆》。Jeremy指相信Cantopop陪住大家，每階段也會有歌代表當時的心情，之後他唱出《心淡》。AL以白馬王子Look現身，跳唱《Megahit》炒熱全場氣氛，他指今晚主題令他想起廣東歌是多變，當中有活力、浪漫、不開心和開心今次舞台想傳正能量的訊息給大家，而在他唱《你都有今日》後他跟Gin Lee跳唱《螢光粉紅》時兩人更在舞台上狂跳，炒熱全場氣氛。陳柏宇在唱完《車匙》後，搞笑地表示AL的粉紅燈牌好靚，叫神徒着燈。他指每個年代有不同聲音，就算大個聽都會覺得好正。姜濤出場時與陳柏宇合唱《夕陽無限好》，姜濤指有很多廣東歌陪住他去成長，但不知這年代是不是，又坦言入行前也曾忽略廣東歌，而作為歌手後就明白承傳廣東歌這責任很大，所以選了陳百強的《等》送給大家，又笑指自己不後生，過幾年就30歲，希望00或10後的後生仔可聽多點廣東歌。

