《歡樂今宵》經典反派張午郎近況曝光 曾跟周星馳合作 第一期訓練班畢業曾勇闖荷里活

71歲的林建明入行逾半世紀，是邵氏電影公司第一期訓練班學員，同屆有黃元申、傅聲、李修賢、米雪等。林建明前日在FB晒出舊合照透露：「近兩年我們開了一個邵氏 & TVB 第一期訓練班同學的群組」，又呼籲「我們第一期的同學們可以主動聯絡我們加入群組」。

林建明開群組邀訓練班同學加入

林建明分享一張多達38人在邵氏廠房門外拍攝的大合照，相信是第一期訓練班的全體照片，林建明表示已加入群組的同學有莫如歐、李修賢、劉緯文、米雪、郭鋒、何廣倫、關偉倫、張淑儀、張午郞、王贊先、金興賢等。

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不少網民對第一期訓練班的台前幕後感到關心，有網民留言問張午郎近況：「張五（午）郎又是個導演，武功相當，我的偶像」、「個陣時演殺手，我最鍾意張午郎，我細佬就鍾意陳惠敏，而家諗返起都好笑」、「以前覺得張午郎好有型！大隻又打得！但唔知點解忽然冇晒影」，林建明回覆網民透露張午郞在內地：「有影，在內地，稍後約他共聚。再俾相你睇」。

張午郎首位港產「特攝英雄」

張午郎有指出生於1957年，是第一期TVB藝員訓練班畢業生，約在90年代轉做幕後，弟弟為成家班成員張耀華。張午郎活躍於70至90年代，以健碩身型和武打功底著稱，曾在多部經典動作片中演反派角色，是香港電視史上首位「特攝英雄」的飾演者，1976年播出的《銀光2000》在《歡樂今宵》時段內播放，正是由張午郎飾演「銀光俠」。

張午郎曾到荷里活工作

張午郎身兼演員、導演、武術指導、潛水教練等多職，作品有《A計畫》、《警察故事續集》，以及荷里活電影《李小龍傳》等，在法國電影《怒之拳》中飾演黑幫惡棍。張午郎於1990年電影《無敵幸運星》中擔任水底攝影工作。張午郎近年常在內地，數年前曾曝光近照，一頭長捲髮大叔味濃。

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