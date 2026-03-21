慧妍雅集晚宴歷代港姐雲集朱玲玲高貴現身 楊思琦「胸」戰陳茵媺 亞姐林寶玉「踩場」

「慧妍雅集44週年慈善籌款晚會2026」今晚（21日）在尖沙咀舉行，多位慧妍雅集會員包括朱凱婷、劉倩婷、陳茵媺、陳法蓉、朱玲玲、王君馨、曹敏莉、向海嵐、王愛倫、劉倩婷、莊思明、岑杏賢、宋宛穎、楊思琦、及梁超怡等出席。

黃博任慈善晚宴演出嘉賓

慧妍雅集會長朱凱婷表示，今年秉持着心靈健康這個宗旨，希望今晚這個大型籌款活動不設上限籌得更多善款，所以特別邀請黃博擔任慈善晚宴演出嘉賓。黃博表示過往一直有關注慧妍雅集的慈善活動，這次很開心獲邀演出，事前與朱凱婷商議後，決定選唱一曲《Colors of the Wind》，為大家帶出混亂的感覺。

問黃博聽到譚輝智與羅啟豪登上紅館的感覺？黃博表示《中年好聲音》頭兩位歌手殺入紅館，真的替他們開心，很想到現場支持和感受他們的演出。朱凱婷即對黃博說：「若你殺入紅館，我們慧妍雅集全體會入場支持你。」楊思琦則開心表示繼去年尾推出歌曲後，剛於2月推出新歌《用我的青春換她幸福》。

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陳茵媺女兒有設計天份

有份擔任慧妍雅集委員的陳茵媺，穿上高貴晚禮服出席，出門前被鍾意扮靚又鍾意扮公主的女兒問道：「何時才能到我有這機會？」由於女兒要準備考試，老公陳豪在家中看管她做功課。

陳茵媺又開心透露今年的利是封由女兒設計，女兒遺傳父母的畫畫天份，除了讓女兒發揮創意之外，這也是新年送給人家的心思和心意。問到兩個兒子可有呷醋？陳茵媺說：「沒有，他們說不要設計，二人寧願去打波。」

陳茵媺生日想二人世界

不足兩星期便是陳茵媺的45歲生日，她表示想和老公二人世界去旅行，可惜小朋友學校有活動，所以未能如願，陳茵媺未知道將怎樣慶祝。問到老公可有準備驚喜？陳茵媺表示老公通常是送花和禮物，簡單與家人吃飯慶祝已經很開心。陳茵媺指由於去年尾2仔生日，隨後便是聖誕節、新年、情人節，之後到自己生日，4月中是陳豪在家生日、之後是女兒生日，在一連串的慶祝，令陳茵媺感到有點疲累。

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亞姐林寶玉今晚也有現身，雖然是港姐活動，但林寶玉有感是慈善活動，自己是來支持社會公益，所以不會尷尬，因為同場也會有很多不同的善長人翁，她以個人身份出席。

林寶玉計劃拍三地電影

早前在俄羅斯出席選美活動後，林寶玉昨日才返抵香港，她表示現時因時差影響仍有點不再狀態，但很快又會飛到康城，並表示這次到康城是有工作性質。問到是否計劃衝出國際？林寶玉透露早前與導演洽談過，正計劃製作英國、韓國及香港合作的電影：「這次我也會參與演出及做一些幕後工作。」