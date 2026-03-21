內地小生被爆偷食瞞生子？網紅舊愛爆45張親密照 質問「難道你愛上孕婦」被封年度金句

內地小生田栩寧與抖音網紅九成美的戀情糾紛，近日成為內地社交平台熱話，從最初的網上爆料演變為司法訴訟。事件始於九成美在直播中震撼指控，稱在兩人交往期間，田栩寧不僅出軌，更隱瞞了非婚生子的事實。九成美公開多達45張親密合照與影片以證實關係，此舉瞬間在網上掀起軒然大波。

田栩寧與網紅舊愛互控誹謗

面對九成美的猛烈指控，田栩寧工作室迅速發表聲明全盤否認，指九成美言論純屬捏造，嚴重構成侮辱誹謗，並已正式向法院提告，追究其法律責任。然而，九成美絲毫不退讓，反將戰線從名譽權擴大至財產糾紛。她透過微博強硬反擊，公開要求田栩寧歸還戀愛期間由她出資購買的鋼琴，並已透過法院申請調取男方及其現任女友的戶籍資料，為後續的侵佔財產訴訟做準備，同時要求兩人為過往的騷擾謾罵行為公開道歉。

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九成美質問：難道是你愛上了一位孕婦？

在這場激烈的交鋒中，九成美拋出的一則「時間線矛盾」成為了引爆輿論的關鍵。她指出，兩人於2024年2月分手，但田栩寧的現任女友卻在同年8月便誕下孩子。根據時間推算，受孕點極可能落在兩人分手之前。為此，九成美在網上質問：「若無出軌，難道是你愛上了一位孕婦？」這句反問因其戲劇性迅速發酵，被網民封為年度金句，也讓外界對事件的真相更加好奇，靜待司法程序的最終分曉。

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