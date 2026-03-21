游嘉欣首登主播枱 與李卓謙黃曉瑩見證《TVB 新聞+》面世 極力推介AI功能

電視廣播有限公司（TVB）今日正式推出全新《TVB 新聞+》流動應用程式，以先進AI人工智能技術全面革新新聞及資訊體驗，為用戶帶來更智能、更互動、更全面、更精彩的內容。《TVB 新聞+》App 啟動儀式於今日中午在電視廣播城新聞部舉行，由總經理（商務營運）蕭世和、助理總經理（新聞及資訊）袁志偉、無綫新聞總監黃淑明，聯同《TVB 新聞+》宣傳片女主角游嘉欣主禮。新媒體主管兼首席新聞主播李卓謙以及策劃主任兼新聞主播黃曉瑩擔任主持。

游嘉欣首次到訪新聞直播廠

游嘉欣以星級用戶身份出席，除了擔任主禮嘉賓，並與新聞主播李卓謙及黃曉瑩分享及推介「TVB新聞+」最新功能。游嘉欣早前為拍攝「TVB新聞+」宣傳片而首次到訪新聞直播廠，這日更首次坐上主播枱，感到十分雀躍，嘉欣表示「TVB新聞+」 不但有時事新聞，並同時包含了生活、健康養生、科技及娛樂等資訊，十分便利；她更極力推介當中的「AI摘要」功能，將長篇文章濃縮重點撮要，讓她在最短的時間輕鬆地獲得最新資訊。

30位用戶率先體驗

至於整個啟動禮於《TVB 新聞+》應用程式內全程直播，讓用戶同步見證這一重要里程碑。為加強與不同背景觀眾的聯繫，啟動禮特別邀請約30位來自不同領域的特選用戶出席，包括中學生、大學傳理系學生、立法會議員、區議員、時事評論員、影視內容創作者及工程人員等，讓各界別人士率先體驗《TVB 新聞+》的革新功能。嘉賓於儀式前獲安排參觀新聞部，由李卓謙及新聞主播周可茵帶領深入了解新聞製作流程，於新聞廠景內互動交流。參觀環節結束後，李卓謙主持新 App 體驗工作坊，向嘉賓詳細介紹各項功能，並帶領即場下載試用，親身感受平台的互動與個人化特色。