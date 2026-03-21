BTS回歸騷前夕約3萬人湧入光化門霸位 警方部署7,000名警力嚴陣以待 老人持刀過安檢爆衝突

韓國國民天團BTS（防彈少年團）昨日（20日）推出第5張正規專輯《ARIRANG》，正式回歸樂壇。此專輯於昨日下午1時發行，發行後約10分鐘內銷量就突破100萬張。而根據韓國Hanteo Chart於21日公布的數據顯示，《ARIRANG》首日銷量高達398萬張，榮登當日排行榜榜首。

《ARIRANG》首日銷量高達398萬張

BTS史上首周銷量最高紀錄保持者是他們的第4張正規專輯《MAP OF THE SOUL:7》，該專輯於2020年2月發行，首周銷量達337萬張。而今次《ARIRANG》在發行首日就打破了對上一張專輯的首周銷量紀錄，成績驕人。這張新專輯在全球88個國家和地區的iTunes「熱門專輯」榜上榮登榜首，其中包括意大利、墨西哥和瑞典，進一步鞏固了他們的全球人氣。

世界各地ARMY 蜂擁到光化門廣場

而BTS更將於韓國時間今晚（21日）8點在首爾光化門廣場舉行「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」演唱會，為迎接天團回歸，韓國本土及來自世界各地的ARMY（BTS粉絲暱稱）今日晨早就蜂擁到光化門廣場範圍霸定好位。有上班族指今早搭地鐵返工已驚覺列車逼滿人，雖心知今晚BTS開騷，但想不到ARMY們會晨早就趕往光化門霸位。根據首爾市政府消息，截至今日下午1點，已有約3萬人聚集在光化門和德壽宮附近，當局預計總共有26萬人睇騷。為迎接逐漸激增的人潮，警方將部署約7,000名警力，除了普通警員，更安排了防暴警察和偵察小組在現場執勤。警方亦在現場設置了80部龍門式金屬探測器，對所有觀眾的隨身物品進行嚴格檢查。據報道，他們今日較早前使用金屬探測器時就發現有人持有一把菜刀，而該人是一名廚師。另外亦有一名老人在接受安檢時，被發現袋裏藏有多功能刀，當警方告知他要扔掉刀具時，他情緒激動地抗議，雙方一度發生衝突。由於所有在該區經過的途人均須接受安檢，令市民怨聲載道。

光化門一帶商店生意額暴增

不過ARMY們就興奮不已，有來自澳洲的ARMY凌晨4點就出門霸位。據知韓國國立歷史博物館、KT光化門分館和世宗文化會館等熱門地點，早已擠滿了粉絲，他們緊緊抓住圍欄，以佔據有利位置。其中韓國國立歷史博物館門前的區域更是ARMY必爭之地，有指此處是開騷期間能看到成員們臉龐的絕佳地點。晨早霸位的ARMY們，揀好靚位就要等足大半日，但有日本ARMY就帶埋日本零食到來，準備跟各地ARMY分享。而為了紀念這次BTS回歸騷，韓國各大日報紛紛發行特刊在現場派發，一眾ARMY都乖乖排隊領取這些紀念品。BTS開騷亦帶挈光化門一帶的商店生意額暴增，有經營韓式飯卷店的店主透露，平時他們平均每天能賣出500至600條飯卷，但今早開店僅2個小時，銷量就已超過平時一天的水平。亦有便利店負責人透露店內擠滿前來睇騷的外籍ARMY，「雖然我訂的貨比平常多幾十倍，但從早上到現在，顧客絡繹不絕，我還是應接不暇。」