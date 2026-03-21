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臥底嬌娃｜馬貫東演潘奕風被指「食晒全部女」 認同網民想法回應「艷福無邊」：唔一定要靚仔

影視圈
更新時間：16:15 2026-03-21 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-21 HKT

TVB輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》昨晚（20日）的一集中有一個搞笑位，就是因失戀借酒澆愁的「豬皮」（關曜儁飾）向「情敵」奕風（馬貫東飾）怒吼：「全部女畀你食晒啦！」這句對白，堪稱神預測了網民對馬貫東在《臥底嬌娃》中的評價。事緣自劇集開播後，馬貫東先後與張曦雯、陳瀅、李海銅有親密或感情戲，而且三位對手都是女神系級數，令無數網民「痕」得牙癢癢，更有網民搞笑質疑馬貫東是否買通了監製方駿釗：「所有靚女都畀十仔迷暈」、「十仔畀咗幾多錢監製？」。

馬貫東用自身經歷勉勵大家

談到被指在新劇艷福無邊，馬貫東接受官方訪問時笑言：「我絕對認同網民一樣諗法，潘奕風係幸福嘅，亦係我入TVB最艷福無邊嘅一套劇！」對於被指「咁嘅樣，都可以咁多女仔鍾意」，馬貫東則搞笑又勵志地將自身經歷融入回應：「潘奕風呢個角色可以鼓勵大家，要有人鍾意唔一定要靚仔。男人一有目標，瞬間就有咗魅力；又或者用20年時間向目標拼搏，就分分鐘有機會好似我咁突然幸福，大家一齊努力，唔好放棄呀！」

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