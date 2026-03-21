前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊

42歲的前TVB新聞主播彭國柱於2022年舉家移居英國，多年好友方健儀與老公最近又到英國玩，即相約彭國柱見面，更由倫敦山長水遠去曼徹斯特。彭國柱的近照曝光，引起網民討論。

彭國柱方健儀又聚會

久未露面的彭國柱被指外表越來越年輕，與方健儀站在曼徹斯特的地標球場外合照，方健儀留言：「Hello柱柱，別來無恙。經過上次揸車經驗，洪生同我嘅結論係，由London去Manchester，最好都係搭火車」。

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方健儀兩年前曾因出發前旅程泡湯，因而改道去英國探彭國柱，並分享彭國柱一家三口合照，當時又借住在彭柱國家中，方健儀搞笑透露：「我喺佢屋企唔識用花灑。」當時又被網民重提彭國柱報道期間龔偉怡「食餅事件」，方健儀回覆：「嗰件亦都唔係餅」，卻未有公開龔偉怡到底食乜。

彭國柱經典「食餅事件」

彭國柱於2005年加入TVB新聞部實習，之後晉升為高級記者，主力負責兩岸新聞、早上及午間新聞提要，直到2015年6月離職，之後轉行做公關。彭國柱任職主播期間，2008年3月27日在《香港早晨》外景直播中，彭國柱在艇上報道沉船事故時，一度左搖右擺報道新聞，而鏡頭突然轉返主播室，見到另一女主播龔偉怡正在「食餅」，影片在YouTube上有超過150萬點擊，成為經典一幕。

彭國柱英國曾遇車禍

彭國柱於2013年與任職空姐的女友結婚，2020年兒子出世，彭國柱一家四年前移居英國生活。彭國柱曾在2023年在社交網貼出一張車牌碎裂的照片，透露在英國遇上車禍，彭國柱一度擔心留言：「有一刻我以為會冇咗對腳！」幸而最終有驚無險。

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