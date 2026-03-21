Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊

影視圈
更新時間：16:20 2026-03-21 HKT
發佈時間：16:20 2026-03-21 HKT

42歲的前TVB新聞主播彭國柱於2022年舉家移居英國，多年好友方健儀與老公最近又到英國玩，即相約彭國柱見面，更由倫敦山長水遠去曼徹斯特。彭國柱的近照曝光，引起網民討論。

彭國柱方健儀又聚會

久未露面的彭國柱被指外表越來越年輕，與方健儀站在曼徹斯特的地標球場外合照，方健儀留言：「Hello柱柱，別來無恙。經過上次揸車經驗，洪生同我嘅結論係，由London去Manchester，最好都係搭火車」。

相關閱讀：前TVB新聞主播彭國柱英國遇驚險車禍一物全碎裂 描述經歷心有餘悸：以為會冇咗對腳

方健儀兩年前曾因出發前旅程泡湯，因而改道去英國探彭國柱，並分享彭國柱一家三口合照，當時又借住在彭柱國家中，方健儀搞笑透露：「我喺佢屋企唔識用花灑。」當時又被網民重提彭國柱報道期間龔偉怡「食餅事件」，方健儀回覆：「嗰件亦都唔係餅」，卻未有公開龔偉怡到底食乜。

彭國柱經典「食餅事件」

彭國柱於2005年加入TVB新聞部實習，之後晉升為高級記者，主力負責兩岸新聞、早上及午間新聞提要，直到2015年6月離職，之後轉行做公關。彭國柱任職主播期間，2008年3月27日在《香港早晨》外景直播中，彭國柱在艇上報道沉船事故時，一度左搖右擺報道新聞，而鏡頭突然轉返主播室，見到另一女主播龔偉怡正在「食餅」，影片在YouTube上有超過150萬點擊，成為經典一幕。

彭國柱英國曾遇車禍

彭國柱於2013年與任職空姐的女友結婚，2020年兒子出世，彭國柱一家四年前移居英國生活。彭國柱曾在2023年在社交網貼出一張車牌碎裂的照片，透露在英國遇上車禍，彭國柱一度擔心留言：「有一刻我以為會冇咗對腳！」幸而最終有驚無險。

相關閱讀：47歲前TVB主播方健儀帶兩老去另類旅行 遊大阪「巡視業務」磚頭遍布多個地方

新聞主播蝦碌名場面重溫：

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
飲食
6小時前
葵涌持刀男遭開5槍制服 警方：衝向警員大叫「斬死你」 開槍屬合理武力
02:38
葵涌開5槍│持刀男草叢跳出衝向警員大叫「斬死你」胸腿中槍被制服 警方:開槍屬合理武力
突發
8小時前
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-20 10:52 HKT
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
飲食
5小時前
已花$40萬租樓 無殼蝸牛心思思置業 網民激辯上車利弊 一突破傳統買樓新思維冒起｜Juicy叮（資料圖片）
已花$40萬租樓 無殼蝸牛心思思置業 網民激辯上車利弊 一突破傳統買樓新思維冒起｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
影視圈
7小時前
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
影視圈
21小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
大批藍帽子在場搜彈頭。梁國峰攝
葵涌開5槍│中槍疑犯危殆 藍帽子大規模搜彈頭
突發
5小時前
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
影視圈
20小時前