Tiger開騷多位MIRROR隊友撐場 妹妹彈琴伴奏激動淚灑舞台 宣布6月為演唱會舉行Part 2

Tiger(邱傲然）首個個人演唱會《Where It Begins》昨晚（20日）在麥花臣場館舉行，多位MIRROR隊友到場支持，當中包括：Alton（王智德）、Frankie (陳瑞輝）、Anson Kong(江𤒹生）、Jeremy (李駿傑）、Lokman（楊樂文）、Ian(陳卓賢）及Stanley(邱士縉)。

Tiger琴邊緊抱妹妹

Tiger的妹妹更上台彈琴伴奏並與Tiger合唱一曲《Fields of Gold》，當唱畢後Tiger即走到琴邊緊抱妹妹：「很多謝我妹妹，首次與妹妹這樣地正式在台上合唱，平日我們大多在房或客廳唱歌，真的很多謝我這個妹，她好叻呀！」他的妹妹也激動得用手抹淚水。Tiger與這次演唱會音樂總監天衡表演對彈結他後，Tiger感謝對方說：「除了音樂以外天衡也給了我很多價值觀，感恩遇上天衡這個人。」演唱會尾聲Tiger鳴謝各單位時坦言：「知不知道很多人的音樂夢也是從麥花臣場館開始，至少我是，謝謝！」他又感慨過往一直拿着年紀最細這「牌頭」，去到哪裏也有免死金牌，眨眼間自己已27歲，過多幾年整隊MIRROR都30歲！即引起台下粉絲大叫，他說：「人是會長大的，30歲很敏感，以前我不唱歌，唱K也不拿起支咪，估不到今晚有屬於我們的舞台，這件事很奇幻。」之後他演唱張國榮的一曲《由零開始》，他指出，這首歌是他首次出現在大家眼球前的黑歷史，也感謝大家多年來仍記得他，讓他感到很幸福。完場時Tiger即場宣布，決定於6月為演唱會舉行Part 2，並請大家密切留意，之後他與團隊擁抱時忍不住哭了出來。

Tiger全力支持妹妹

Tiger受訪時被問到是否早已預定有part 2演出？他否認，並指出，是今天才知道，因為要多方面配合，6月再於這個他的音樂夢想發源地舉行。問到妹妹唱歌了得而且全晚也在台上擔任鋼琴手，是否打算入行？Tiger表示，這要看她的個人意願，並覺得妹妹唱歌比他好，他很開心有妹妹幫助很多。問到給妹妹多少酬勞？他笑言：「不知道，因為不是我負責這部門，就連我的酬勞是多少也不知。（是你要求妹妹演出嗎？）我的幾首歌曲都是她幫手彈琴，我的音樂路上也是她幫我，（有否向花姐推介幫妹妹搭路入行？）她仍是學生也有自己的想法，我會與她好好溝通，全力支持她。」他又指，妹妹在台上哭只因她是容易喊的體質，而他自己最後因看到身邊樂隊與現場觀眾的震撼，即時憶起這幾個月綵排時刻，才忍不住落淚。

Tiger感激7位隊友到場支持

問到現在不可以再用自己最細這個免死金牌的感覺是怎樣？Tiger笑言：「已經很久沒有拿這個「排頭」來用，之前用免死金牌那只是有哥哥們有經驗可以照顧着我，現在已經不可以，（最嚴重是遇上什麼事要用免死金牌？）只試過找他們幫我頂一句歌，（MIRROR 那位隊友幫你最多？）每位都要幫我，因為每一位都有能力。」這晚有7位隊友到場支持，令Tiger 十分感動，他坦言：「這是我人生第一個騷，大家都很忙，AK有工作做也來，我感覺到他們的心意。」至於身形明顯纖瘦不少，Tiger表示，因為農曆新年期間傷風感冒又肚瀉病了很久，在一星期內輕了10磅，再加上開騷緊張才會這樣。