Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tiger開騷多位MIRROR隊友撐場 妹妹彈琴伴奏激動淚灑舞台 宣布6月為演唱會舉行Part 2

影視圈
更新時間：12:02 2026-03-21 HKT
發佈時間：12:02 2026-03-21 HKT

Tiger(邱傲然）首個個人演唱會《Where It Begins》昨晚（20日）在麥花臣場館舉行，多位MIRROR隊友到場支持，當中包括：Alton（王智德）、Frankie (陳瑞輝）、Anson Kong(江𤒹生）、Jeremy (李駿傑）、Lokman（楊樂文）、Ian(陳卓賢）及Stanley(邱士縉)。

Tiger琴邊緊抱妹妹

Tiger的妹妹更上台彈琴伴奏並與Tiger合唱一曲《Fields of Gold》，當唱畢後Tiger即走到琴邊緊抱妹妹：「很多謝我妹妹，首次與妹妹這樣地正式在台上合唱，平日我們大多在房或客廳唱歌，真的很多謝我這個妹，她好叻呀！」他的妹妹也激動得用手抹淚水。Tiger與這次演唱會音樂總監天衡表演對彈結他後，Tiger感謝對方說：「除了音樂以外天衡也給了我很多價值觀，感恩遇上天衡這個人。」演唱會尾聲Tiger鳴謝各單位時坦言：「知不知道很多人的音樂夢也是從麥花臣場館開始，至少我是，謝謝！」他又感慨過往一直拿着年紀最細這「牌頭」，去到哪裏也有免死金牌，眨眼間自己已27歲，過多幾年整隊MIRROR都30歲！即引起台下粉絲大叫，他說：「人是會長大的，30歲很敏感，以前我不唱歌，唱K也不拿起支咪，估不到今晚有屬於我們的舞台，這件事很奇幻。」之後他演唱張國榮的一曲《由零開始》，他指出，這首歌是他首次出現在大家眼球前的黑歷史，也感謝大家多年來仍記得他，讓他感到很幸福。完場時Tiger即場宣布，決定於6月為演唱會舉行Part 2，並請大家密切留意，之後他與團隊擁抱時忍不住哭了出來。

Tiger全力支持妹妹

Tiger受訪時被問到是否早已預定有part 2演出？他否認，並指出，是今天才知道，因為要多方面配合，6月再於這個他的音樂夢想發源地舉行。問到妹妹唱歌了得而且全晚也在台上擔任鋼琴手，是否打算入行？Tiger表示，這要看她的個人意願，並覺得妹妹唱歌比他好，他很開心有妹妹幫助很多。問到給妹妹多少酬勞？他笑言：「不知道，因為不是我負責這部門，就連我的酬勞是多少也不知。（是你要求妹妹演出嗎？）我的幾首歌曲都是她幫手彈琴，我的音樂路上也是她幫我，（有否向花姐推介幫妹妹搭路入行？）她仍是學生也有自己的想法，我會與她好好溝通，全力支持她。」他又指，妹妹在台上哭只因她是容易喊的體質，而他自己最後因看到身邊樂隊與現場觀眾的震撼，即時憶起這幾個月綵排時刻，才忍不住落淚。

Tiger感激7位隊友到場支持

問到現在不可以再用自己最細這個免死金牌的感覺是怎樣？Tiger笑言：「已經很久沒有拿這個「排頭」來用，之前用免死金牌那只是有哥哥們有經驗可以照顧着我，現在已經不可以，（最嚴重是遇上什麼事要用免死金牌？）只試過找他們幫我頂一句歌，（MIRROR 那位隊友幫你最多？）每位都要幫我，因為每一位都有能力。」這晚有7位隊友到場支持，令Tiger 十分感動，他坦言：「這是我人生第一個騷，大家都很忙，AK有工作做也來，我感覺到他們的心意。」至於身形明顯纖瘦不少，Tiger表示，因為農曆新年期間傷風感冒又肚瀉病了很久，在一星期內輕了10磅，再加上開騷緊張才會這樣。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵涌持刀男遭開5槍制服 警方：衝向警員大叫「斬死你」 開槍屬合理武力
葵涌開5槍│持刀男草叢跳出衝向警員大叫「斬死你」胸腿中槍被制服 警方:開槍屬合理武力
突發
4小時前
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-20 10:52 HKT
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
影視圈
16小時前
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
影視圈
17小時前
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
飲食
53分鐘前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
蔡楚輝攝
上水女子跳河尋死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相繼不治
突發
9小時前
葵涌男持刀街頭徘徊 遭警開5槍制服 胸口大腿中彈昏迷送院搶救
突發
8小時前
西灣河太安樓揭雙屍命案 單位傳異味消防破門 男女長者燒炭不治
突發
9小時前
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔 打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨 跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
影視圈
3小時前