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「漫畫教父」黃玉郎76歲生日前夕被追債 疑爛賭大量街招銅鑼灣飛滿天 屢陷財務糾紛曾遭入稟追逾千萬

影視圈
更新時間：12:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-21 HKT

下周五（27日）是「漫畫教父」黃玉郎的76歲生日， 早前曾公開與比他年輕37歲嫩妻Cass Fong的婚姻關係，黃玉郎在70歲高齡時再做人父，對嫩妻更是讚不絕口：「我太太好好，好遷就我，佢好似我fans咁，覺得老公講乜都啱，我而家收工個仔喺屋企等我，佢似足我咁百厭呀，簡直青出於藍。」

黃玉郎與Cass Fong被追債街招滿天飛

日前有網民在Threads上載多段影片，片中看到銅鑼灣時代廣場街招滿天飛，內容是向黃玉郎與Cass Fong被追債，指有人呃投資及爛賭以致輸清光，期間惹來不少途人注意，其後黃玉郎回覆傳媒表示：「只是商業糾紛，並非借錢不還，多謝關注。」

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黃玉郎高峯期身家一度逾10億

在觀塘雞寮徙置區成長的黃玉郎中學未畢業便投身社會，憑著對繪畫的熱愛，曾創作《龍虎門》、《醉拳》等膾炙人口作品，到了80年代一手創立玉郎集團，有指高峯期身家一度逾10億，成為本地漫畫界傳奇人物。其後因過度投資而大縮水，又因為遇上股災而欠半億巨債。1991年，他涉做假數訛騙公司3,000多萬公款，而被廉政公署拘控，被判入獄4年。黃玉郎出獄後嘗試重振事業，但近年仍屢傳財務糾紛，他曾在2020年3月被財務公司入稟高院，追討欠款524萬港元；同年6月再遭另一信貸公司入稟，指其2018年借款500萬僅還5萬，連利息共欠581萬港元。

黃玉郎感情世界亦同樣精彩

黃玉郎的事業大起大落，感情世界亦同樣精彩。黃玉郎在1971年與漫畫家馬夢妮結婚並育有3名子女，他表示曾與馬夢妮兩度離婚：「我哋離婚過一年之後，覺得離婚唔係幾好，又再復婚。又三年之後呢，又再離過。」結果這段婚姻維持16年後告終。1988年與當年年僅16歲的黎姿展開忘年戀，成為黎姿初戀情人，翌年更在五星級酒店為她舉行17歲生日派對，惟拍拖3年後分手，至今依然令人津津樂道的話題之一。其後黃玉郎與女藝人倪詩蓓相戀，兩人未正式但育有兒子黃英樑（Royce），兒子在2歲多時證實患上嚴重自閉症，智商只有2歲並有語言發展遲緩及聲音敏感症，黃玉郎和倪詩蓓兩人多次因兒子的監護權及金錢問題對簿公堂。

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