陳山聰開腔剖白「陷劇荒」向佘詩曼求撈：叫佢打救下我 偕妻兒亮相首映禮感恩伯樂余俊峰成就視帝路

陳山聰主演的電影《福中時光印記》於銅鑼灣舉行首映禮，他與太太及兒子Jaco一同到場支持。山聰透露，接拍該片全因導演余俊峯與他亦師亦友，更指自己能奪得視帝寶座，對方功不可沒：「我以前係跟佢學戲㗎！」被問到是否以友情價接拍？他直指：「香港福建商會畀嘅酬勞好好，真係多謝佢哋邀請。」拍攝期間，他深深感受到福建人的團結，以及他們在香港辦學、培育社會棟樑的貢獻。

《媽媽又要嫁》大馬破千萬

山聰興奮透露，有份投資的馬來西亞電影《媽媽又要嫁》票房已達1千萬港元，即使與多部強勁賀歲片同期對撼，仍成功躋身當地票房第六位，成績令他相當滿意，巳可說是有交代，所以他與林盛斌和梁烈唯感振奮，並正與串流平台洽談，希望讓更多觀眾欣賞到這部作品。他更透露已着手籌備新一部賀歲片，被問到會否加大投資額？他謙虛表示：「今次係我第一次走上大銀幕參與製作同投資，成績咁好，已經好感恩，要一步步嚟。」

山聰拍激吻戲一Take過

在《媽媽又要嫁》中，山聰與2023年「馬來西亞半島國際小姐」季軍羅思霓有一場激吻戲，被問到是否「自肥」？他笑言：「冇着數㗎！因為拍攝場地要收費，時間好緊湊，事前同佢溝通好，只可以一Take過，所以排練咗好多次走位。」他續指該場戲其實是搞笑情節，對手飾演變性人，一開聲便是男人聲線。問到是否需要向太太備案？他淡然表示：「唔使，以前同劉佩玥、劉穎鏇都拍過接吻戲，拍戲咁多年，老婆明白我哋好專業，成個過程都好順利。」

佘詩曼「打救」 一笑置之

此外，早前有網民在大馬大排檔偶遇佘詩曼與山聰，事後被指兩年沒拍劇的山聰向阿佘「求打救」。他對此一笑置之：「唔會唔開心，如果要搵阿佘救命，20年前已經搵咗佢啦！」他解釋當日其實是梁靖琪生日，對方知道他身在馬來西亞宣傳，便前來一同慶祝：「其實同阿佘食飯好平常，佢搵我個仔仲多過我添！」他更笑言：「如果佢真係打救到我就好啦，叫佢打救吓我啦！」他又透露，飯敍期間有與阿佘洽談未來在電影上合作，若日後能在劇集中聯手更是求之不得，但一切還需看緣分與天時地利。