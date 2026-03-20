正義女神丨周嘉洛劇中狂鬧人致腰骨痛自嘲係報應 蔣祖曼發現佘詩曼私下好玩得 馬貫東被六頁紙對白考起

新劇《正義女神》本月30日TVB首播，今晚（20日）在惠州舉行見面會。周嘉洛和蔣祖曼演姊弟，平時形象搞笑的嘉洛首次飾演態度認真的裁判官角色，蔣祖曼爆他拍攝時表現努力，嘉洛笑言劇中經常罵對方，拍完腰骨痛是報應。

戴祖儀帶病拍攝幸沒影響進度

蔣祖曼曾在《新聞女王2》與阿佘拍檔，她發現阿佘拍兩套劇時表現似兩個人，私下原來好玩得，嘉洛也指阿佘爛玩。曾讀法律的戴祖儀演檢控官，離開校園已久但仍記得基本知識，期間帶病拍攝幸沒影響進度，她對周嘉洛不同平時的演出感驚喜。馬貫東演幫少年犯的律師，一度被六頁紙對白考起。

