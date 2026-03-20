佘詩曼率《正義女神》演員惠州造勢 自認有招商能力感謝觀眾支持 跟MIRROR成員打牌呻墮「麻將騙局」

佘詩曼主演新劇《正義女神》本月30日TVB首播，今晚在惠州舉行見面會，佘詩曼聯同陳煒、周嘉洛、馬貫東、戴祖儀、蔣祖曼齊現身一個廣場，吸引大批途人企滿幾層樓圍觀，眾星行上一條透明玻璃橋上拍照，着長裙的煒哥表示做足打底安全措施。

阿佘煒哥臨場發揮吵架戲夠刺激

阿佘和煒哥談到劇中一場大吵鬧場面，臨場自由發揮很刺激，對於被指帶旺TVB廣告收益，阿佘直言感受到招商能力的肯定，感謝觀眾支持，並表示自己已盡力而為。

煒哥演床戲事前向老公備案

煒哥透露劇中有一場床戲，監製曾問她想與哪位對手合作？她選擇了相識二十多年的古天祥，笑言「一次生、兩次熟」。拍攝時為免走光，她出動私伙打底衣物，事前亦有向老公備案，笑指老公反應冷淡，只說場面太少。她又提到曾被網民拍到她盛裝打扮現身，卻說當日出席春茗活動後在停車場找不到老公的車。至於新晉女演員劉倬昕反串演出少年犯獲率先看的內地觀眾大讚，阿佘和煒哥也讚對方用心揣摩角色，也緊張自己的表現。

阿佘懷念契爺許紹雄

阿佘再次看到契爺許紹雄的遺作片段，阿佘坦言勾起回憶，心情起伏。她憶述當時與契爺拍攝時十分愉快，亦見到對方另一面，與以往不同，直言十分掛念他。

吳君如發起「麻雀騙局」

問到今日在社交網分享約吳君如還有MIRROR的Edan、Jeremy、Jer以及ERROR的肥仔打麻雀笑言墮「麻雀騙局」，阿佘笑言被激死，看少一陣就被一鋪清袋，她又解釋牌局是由吳君如約，指君如同Edan在新年聚會已有幾年只是大家不知，笑言懷疑肥仔他們是串通。

