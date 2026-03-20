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高海寧受蘇民峰鼓勵一個人去旅行 難忘哥本哈根跟日本男生睇看日落 堅拒異地戀可為對方離開香港

影視圈
更新時間：19:45 2026-03-20 HKT
發佈時間：19:45 2026-03-20 HKT

高海寧（高Ling ）、陳曉華、陳嘉容及黃佩霞今日（20日）出席節目《GRAND 住享樂人生》記者會，高Ling在節目中擔任主持，拍完覺得「眼界、健康、下一代」是節目帶給自己最大的訊息，而她又透露自己瑜珈方面的啓蒙是黃佩霞，可以在節目中相遇很開心，黃佩霞也讚高Ling很用心學習。

陳曉華愛聽高Ling一人遊

高Ling與陳曉華一起接受訪問，高Ling表示今次節目拍得很開心，也多了很多新體驗，與陳曉華去「世一」酒吧也玩得開心，更笑指由於太開心關係，兩人飲了一杯已有醉意，兩人又指傾得最多是關於旅遊，陳曉華表示很喜歡聽高Ling一個人旅行的經歷，自己就沒有這樣的勇氣，高Ling即表示自己以前也沒有勇氣，但10多年前認識蘇民峰師傅之後，對方鼓勵她人生最重要是體驗，要去多些旅行見識，她又謂自己首次一個人旅行也很焦慮，會安排很多細節上嘅事情，但之後發現原來不用那麼仔細，所以早前到哥本哈根旅行時，自己雖然留在當地六日，但只訂了兩日酒店。

高海寧直認有艷遇

問到一個人去旅行是否有艷遇？她笑言有，但大部份都是女仔，就算去展覽或博物館，也大都是女仔跟她傾偈和幫忙影相，不過她指在哥本哈根看日落的時候就遇到一個日本男仔：「嗰時咁啱個男仔又係一個人旅行，佢又係停低咗喺同一個位置，我哋就望住個日落，望咗半個鐘，但冇交流過，佢幫我影張相，我又幫佢影咗張相，跟住又一齊等火車等咗半個鐘，（交換聯絡？）我feel到佢係一個極 I 嘅人，唔係好想講嘢，嗰個 moment 一齊睇過一個日落都都幾好呀。」而她又指試過在英國認識一個地質探測學的記者，兩人在飛機上傾偈，不過也是沒有聯絡。問到高Ling是否接受異地戀？她斬釘截鐵指不接受，但若真的遇到合適的人，自己可以為對方離開香港。至於是否會帶陳曉華一起去旅行？高Ling就笑言「我唔知你（陳曉華）需唔需要我」，之後兩人表示其實可以一起去同一個城市但分開玩。

高Ling羨慕父母相處溫馨

提到高Ling早前去冰島著三點式大解放，她表示去當地旅遊的人也會這樣做，又笑言今次細佬在她的訓練下幫她影了很多靚相，相信他的女朋友一定很開心，高Ling又謂開心一家人去了十多天旅行，已經很久沒有試過，加上旅程多共處時間，令大家的感情更好，加上每晚都見到極光，由最初不懂得影變到識得影。高Ling又指在旅程中看到父母相處時很溫馨的畫面，令她很羨慕，問到是否也想要一樣的愛情？她說：「Of course，邊個唔恨？個個都恨呢種感情。」至於蘇師傅是否有贈她的感情幾句？高Ling就指師傅在感情方面叫她一定要揀自己鍾意的、或是對方喜歡你較多，又或者是有錢的，不過她坦言會揀自己鍾意：「我單身咁多年你就知點解，因為我好麻煩、好難追，但我會堅持。」

另外，提到「許詩晴傳」何時開拍，高Ling指應在今年，但仍要等公司安排，如果開拍的時候相信自己也會去認識做新聞官的人，可以了解在深入點，而自己現在也未知道有什麼班底，不過陳曉華就表示希望自己飾演的「唐芷瑤」也有份參演。

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