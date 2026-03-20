談善言首戰舞台劇即入圍劇后 自嘲得獎如下巴跌落地 對打匹克球被指擾民：每人接受能力不同

談善言和倪晨曦今日出席一個品牌活動，談善言透露近半年開始打匹克球，笑謂是受肥仔（梁業）和陳安立等人影響，稍後更會參加公開比賽，「其實有人報打混雙，就幫我報埋，我球技不太好，怕連累拍檔。（誰是拍檔？）是幕後同事。」她更形容比賽緊張過拍戲。

談善言回應匹克球聲擾民投訴

對於早前有報道指在戶外場地打匹克球對附近民居做成滋擾，談善言表示自己都在室內場打波，直言以前住村屋時，鄰居都有打匹克球，也會聽到聲響，但她覺得還好，可能是每個人的接受能力不同。

談善言睇好梁仲恆獲獎

談善言憑《鱷魚之吻》入圍《第34屆香港舞台劇獎》「最佳女主角（悲劇/正劇）」，與王菀之、黃智雯等角逐劇后，她坦言沒想過第一次演舞台劇就被提名，宣布入圍名單時正與梁仲恆在一起，看到群組中的恭喜訊息，還以為大家是恭喜梁仲恆，因他在《大狀王》的演出很精彩，後來才知自己都有入圍，感到很驚訝，問到可有信心得獎？她笑言有提名已超出預期，如有獎會更驚訝，到時下巴會跌落地，但就睇好梁仲恆會獲獎。

倪晨曦巴黎時裝周歸來

另外，倪晨曦剛從巴黎回港，她透露到米蘭和巴黎14日出席時裝活動，感謝老公和家人在這期間幫忙照顧孩子，又說3個兒子都開始長大，細仔很快就會上學前預備班，笑言終於見到好日子的曙光，待細仔上學後就多了數小時自己的時間。

