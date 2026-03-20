蘇韻姿鄭世豪《愛回家》舊友驚喜合體各展新動向 朱智賢不強求隨緣覓愛

蘇韻姿、鄭世豪、朱智賢及徐浩昌今日到九龍灣出席媒體公司開幕典禮暨戰略夥伴簽約儀式。蘇韻姿和鄭世豪這對TVB劇集《愛·回家之開心速遞》舊成員聚首，二人表示，大家有時候好欠也沒有見面，但近幾星期則見了三次面，之前更與朱智賢一起為某公司周年晚宴演出。問到可有約《愛回家》演員聚會？蘇韻姿稱，有機會可以約一下，但知道他們接通告很遲才收到，所以較難預約。

蘇韻姿北上發展

在工作方面，蘇韻姿早前到內地開拓工作市場，參與內地一些綜藝節目演出，令她發現普通話的重要性，由於想自己發音更為標準，所以正上堂學習，而她主持「HOY TV」的《日式流行》飲食節目快將播出，她期待看到自己吃肥了的樣子。而她有份演出的音樂劇《我們的青春日誌》則再添食，她指除了為音樂劇演出外，亦擔任服裝及形象等幕後工作。

鄭世豪轉戰幕後教唱歌

鄭世豪自稱，正在遊歷中，主力幕後工作及教唱歌，久不久在晚宴商演，可說是少少退居幕後，問到有否感到商演工作被《中年好聲音》的歌手奪走導致商演大減？他感到大家路線不同，自己歌唱工作上也經歷過，會有光輝時刻工作會接踵而來，他說：「我也有和《中年好聲音》歌手一起商演過。（可希望再簽公司增加工作量？）有人找我當然有興趣。」

朱智賢開拓內地探店市場

此外，朱智賢最近努力開拓內地市場，拍攝探店美食節目，吸引不少工作機會。她笑指經TVB拍攝節目訓練加上天生大食，對拍探店有一定優勢，因TVB拍節目時試過一日要食十多餐，現在自己一日可以拍5間店，當然每間都只是食少少。問現在可有追求者？她說：「拍拖隨緣啦！一路去尋覓追求者都好攰，有點想放棄，隨緣吧！可遇不可求。」

