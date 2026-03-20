佘詩曼孖MIRROR打麻雀中伏 慘遭ERROR肥仔一鋪清袋 苦呻：懷疑佢哋夾埋

視后佘詩曼(阿佘)與MIRROR和ERROR成員向來是麻雀腳，今日阿佘在社交網分享與Edan 、Jeremy 、Jer、肥仔及吳君如大戰四方城的合照，相中見各人都笑容燦爛，不過，阿佘就大呻墮入「麻雀騙局」，相當搞笑。

佘媽曾提醒：你唔夠人哋打

阿佘透露在出發前，與佘媽媽交代行程，表示準備去與君如及MIRROR 、ERROR成員打麻雀，佘媽媽即表示：「又係肥仔呀？唉，你唔夠人哋打㗎，嗰個肥仔咁勁，不過唔緊要啦，玩吓之嘛，又唔係打得大，玩吓囉～」阿佘笑言：「聽得出佢（佘媽媽）對佢個女我係零信心，但係其實我內心沾沾自喜，因為我知道….肥仔要做嘢，佢要後上。」

Edan認夾埋 肥仔自嘲老貓燒鬚

阿佘續交代「戰況」，指一開始她與Jeremy 節節領先，「雖然中段比Edan、Jer 後來居上，狠斬我百幾番，但係我積谷防飢，一直處於穩守狀態。至於君如 ，俾佢哋啲花式麻雀，又『五穀豐收』、又『大風吹』、又『奪命北』搞到暈陀陀，所以中場停戰，抱觀望嘅態度嘆香檳先。」然而，肥仔工作過後加入戰局，阿佘指：「開頭教我打都好地地，但係因為我今日要做嘢，所以未打完、未計數我就要走，諗住肥仔幫我頂掂硬啦，點知…佢話輸咗鋪二百幾番比Jer ，結果我辛辛苦苦賺返嚟嘅錢，俾佢一鋪清袋，即係話……我一蚊都冇贏到，我絕對有理由相信，佢哋係夾埋㗎！！！」Edan 搞笑留言表示：「唔使懷疑，係夾埋，下次再打！」而肥仔就自嘲：「老貓燒鬚!」網民都笑指阿佘入了「天仙局」。