《真情》「津津」梁珮盈移英轉型跑道 向教育界發展狀態超越當年 曾返港支持患癌吳文忻過難關

1998年落選港姐梁珮盈在2004年與雜誌副總編輯尹光輝結婚並育有一子尹梓浩（Tomson），成為人母後，梁珮盈淡出娛樂圈專心相夫教子，在2022年一家三移居英國生活。早前梁珮盈貼上到巴黎旅遊的相片，想不到她的凍齡能力依然強勁，星味比當年還要濃。

梁珮盈憑《真情》「津津」入屋

梁珮盈早年憑TVB處境劇《真情》飾演「津津」一角為人印象深刻，尤其津介入「安仔」劉愷威和「Joan」鄺文珣的一段情，不惜扮大肚逼「安仔」劉愷威結婚，最後在宣誓一刻被識破，「安仔」劉愷威決定悔婚而終二人分手收場，觀眾睇到嬲，其後亦曾跟姚樂怡、梁雪湄等組成「電波少女」，不過未有助星途。

相關閱讀：真情｜津津梁珮盈近照曝光 48歲凍齡樣如食防腐劑 自爆隱退幕前原因

梁珮盈移英生活寫意任職幼稚園老師

息影廿多年的梁珮盈多年來亦鮮有公開露面，移居英國後生活寫意，除了陪兒子讀書外，梁珮盈任職幼稚園老師，早前曾專程返港支持患上乳癌的好友吳文忻，又煲湯水給好姊妹補身，希望吳文忻有更多力量度過難關，當時從二人合照所見，梁珮盈保養得宜，雖然眼尾添了幾絲細紋，但皮膚依然白滑，散發出陣陣少女味，外貌與當年《真情》「津津」分別不大，狀態極佳。

梁珮盈演技曾被觀眾狠批「災難級」

梁珮盈當年的演技備受負評，曾被觀眾狠批「災難級」，多年後亦曾在訪問上表示有同感，更笑指津津是「港女始祖」，連自己睇完都覺得又煩又黑人憎，她亦以「災難式演出」來形容劇中表現，皆因她也自覺演技生硬，梁珮盈打趣道：「而家仲有人記得我，可能就係因為演得太差。」她續指，當年因壓力太大亦無法管理情緒，同時不懂如何改善自己的演技，故選擇毅然退出幕前。

相關閱讀：抗癌吳文忻被騙畢生積蓄拒絕眾籌 認曾變賣嫁妝：攤大手板問人攞實在不是我作風