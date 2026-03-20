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廖子妤忙於揀晚裝出席金像獎 恨攞「最佳衣著獎」 Elka@LollyTalk 單飛出活動掛住隊友

影視圈
更新時間：16:45 2026-03-20 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-20 HKT

廖子妤、趙君瑜 Angelina、鄭芷淇 Elka@LollyTalk、林千渟、黎紀君出席時裝品牌活動。入圍金像獎最佳女主角的廖子妤表示，正忙於挑選晚裝出席頒獎禮，揚言要艷壓群芳奪「最佳衣著獎」。

廖子妤恨拎「最佳衣著獎」

廖子妤坦言每一年度，無論是頒獎嘉賓或是有份提名，都會希望打扮得好靚地示人，「我好想攞『最佳衣著獎』啊！依家開始度緊啲多謝感言，即係萬一咁好彩可以得到呢個獎，我都有好多人要多謝！上次喺香港電影評論學會頒獎嘅時候，我嗰時其實係冇準備到嘅。如果嚟緊再得獎，我一定會發台瘟。我由幼稚園第一次上台，即係扮太陽花嘅時候，已經發緊台瘟，但唔知點解我都係依然好愛表演，同埋好愛上台。」

Elka自爆係購物狂

Elka@LollyTalk 表示現時成員各有各忙，呢日佢仲自爆屬購物狂。家中衣櫃已「打爆」：「因為我𠵱家搬咗新屋，已經係打爆到我真係買唔到衫㗎啦。因為有好多衫只着過一次，已經唔係好想着，而且 keep 住想買一啲新衫！」佢表示過往 LollyTalk 形象百變，現「單飛」可以已變新想像：「我諗住今年試吓長頭髮，因為出道 4 年都保持短髮，早前工作駁髮發現效果不錯！」呢日 Elka 「單飛」出席活動，她表示懷念與隊友開工點滴：「我又唔會話唔捨得嘅，因為我哋得閒嘅時候都係會聚埋一齊食飯。但係我會覺得有時可能出席啲活動時，冇咗佢哋咁嘈囉，因為佢哋以前化妝真係好嘈，我對耳仔係疲勞轟炸，但我又幾鍾意呢種感覺。希望大家咁多位多啲搵我哋做嘢，我哋就會出現㗎啦。」

趙君瑜望以演員方面發展

而趙君瑜 Angelina 剛由「試當真」轉會到古天樂旗下，佢就過新年時已向「新老闆」拜年逗大利是，但一瞬間已「反輸」：「我哋玩『射龍門』，其實古生已經好錫住我哋玩，但我都輸咗。不過唔緊要，都係玩開心啫。」Angelina 表示現階段適應新公司，希望以演員方面發展。

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