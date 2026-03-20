28歲當紅男星陷私生飯爆買「情趣用品」風波 公司發聲明網民反應兩極

28歲內地一線男星王一博可謂人紅是非多，早前才傳出疑與富家千金綦美合秘戀，疑似二人「聊天紀錄」遭曝光，話題一度登上熱搜。近日再有自稱「私生飯」的網民爆料，發布疑為王一博與緋聞女友的出入境記錄，當中更提到購買「情趣用品」內容。剛傳出王一博與所屬經理人公司樂華娛樂續約，樂華娛樂昨日（19日）發嚴正聲明，遏止謠言持續發酵。

私生飯爆料內容大膽

該名自稱「私生飯」的網民在爆料中詳細描述：「嫂子買的一些小孩子的玩具」、「王一博你繼續在淘寶買情趣用品，惡心」、「王一博你繼續買」，當中見到列出有情趣用品、情趣內衣，該網民更言之鑿鑿晒出聲稱是王一博出入境記錄：「出入境記錄，出國找嫂嫂」。

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面對新一輪惡意爆料，王一博所屬的樂華娛樂於昨日（19日）發布嚴正聲明，聲明中指出，公司發現多個網絡用戶透過境外網站傳播嚴重侵犯王一博先生人格權益的不實言論，影響極其惡劣。而王一博本人未就此事作出回應。

網民抱半信半疑

不少網民抱持半信半疑的態度，認為「娛樂圈多次證明越離譜的事情反而越真」，但有反應兩極討論，部分網民對爆料內容認為證據不足，留言質疑：「說真的，我從來沒見過這種的造謠。不是小紅書聊天記錄，就是網購記錄。這麼有本事的私生，這麼多年怎麼就沒拍到過一張照片呢？」、「每一次造謠王一博就用幾張聊天記錄和截圖就是戀情和爆料，無圖無視頻無音頻，純靠吧的這些人」。

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王一博所屬樂華娛樂3月19日發布嚴正聲明原文如下：

嚴正聲明：

近日，我司發現多個網絡用戶通過境內外網站傳播有關侵犯我司藝人王一博先生人格權的信息，發布不實言論，影響極其惡劣！我司為維護王一博先生合法權益，現嚴正聲明如下：

一，我司嚴厲譴責相關主體罔顧法律底線、惡意實施、發布不實言論等涉嫌違法行為。針對該等違法行為，我司已採取報警、民事訴訟等法律手段嚴肅追責。我司在此正告相關主體即刻停止傳播、轉裁、評論相關不賣信息，並即刻刪撒由此引申發布的侮辱、誹謗內容，避免損害後果的進一步擴大。

二，我司已委託律師事務所全面取證、備訴。對於惡意散布不實信息，發布侮辱、誹謗內容的違法行為，我司始終保持零容忍態度，將密切關注網絡動態，持續收集違法證據，對違法行為一追到底。

三，網絡並非法外之地。我可敬請相關主體保持理性，尊重他人合法權益，任何逾越法律底線的行為都將受到法律的嚴懲！

特此聲明！