布斯韋利士被指失去行走與說話能力 狄美摩亞分享前夫近照賀71歲生日
更新時間：16:15 2026-03-20 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-20 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-20 HKT
荷里活男星布斯韋利士（Bruce Willis）於2022年宣布患上失語症，翌年再證實罹患額顳葉失智症而息影，19日他迎來71歲生日，影星前妻狄美摩亞（Demi Moore）昨日留言祝前夫生日快樂，並分享布斯的近照。
狄美與布斯離婚後仍保持良好關係
早前有指布斯的病情急轉直下已失去行走與說話的能力，但相中布斯抱住兩歲外孫女Louetta，又被孫女親吻臉頰，露出溫柔笑容，畫面充滿愛，布斯看上去精神奕奕。狄美留言表示：「你最需要的是愛。生日快樂，BW（布斯）！」狄美與布斯育有3名女兒，雖然他們於2000年已離婚，但仍保持良好的關係，狄美經常探望布斯。
布斯妻子Emma 推廣民眾關注失智症
布斯妻子Emma Heming Willis積極推廣民眾關注失智症，日前更宣布成立「Emma & Bruce基金會」，以支持失智症研究及幫助病患的照顧者。她日前出席額顳葉退化症協會（AFTD）慈善晚宴，大會更向她與布斯頒發希望獎，旨在表彰他們為額顳葉失智症群體作出的卓越貢獻。
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