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《中年好聲音》浪子評審張佳添坦認心臟有異樣 IG晒儀器照惹擔憂 曾失婚樂做冇腳雀仔

影視圈
更新時間：18:00 2026-03-20 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-20 HKT

55歲《中年好聲音4》評審張佳添去年被捕獲與45歲《愛．回家之開心速遞》「高小姐」甄采浠（Carisa）約會，最終卻以「膊頭之交」回應。張佳添兩度失婚，自認是「情場浪子」，享受拍散拖的樂趣。近日張佳添社交平台發布一張近照，卻令網民對其健康狀況表示擔憂。

張佳添自揭心臟不適

張佳添前日（18日）在IG上傳一張在洗手間的自拍照，見到他掀起上衣露出胸口位置，身上卻貼上一個醫療儀器，並有電線連接。張佳添以輕鬆的口吻發文：「其實認識我嘅人都知道，添Sir係好有heart的，又使乜機器去查證呢？」並加上「#心跳的證明」、「#heartthrob」等標籤。

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張佳添的照片曝光後，引來不少網民送上關心，留言詢問「你冇事呀？祝你一切平安！」也有網民猜測是否在進行「24小時心電圖」檢查。張佳添有見及引起網民擔心，其後再在帖文下回應：「大家不用太擔心，早排發覺心臟有少少異樣，安心計做些徹底檢查，應該冇乜大礙，謝謝關心。」

網民錯重點談張佳添身型

另有網民的焦點，意外落在張佳添的身型上，從照片所見，現年55歲的張佳添相當健碩，腹部平坦結實，完全沒有中年發福的跡象。不少網民留言大讚：「添sir你好fit啊」，更有人留意張佳添的腹部：「咁多毛嘅」、「性感」等。

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