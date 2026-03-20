陳瀅穿露肩白裙現身活動自爆月事來臨脹爆5磅 預告下月澳門開騷積極備戰急戒口瘦身

陳瀅今日以一身露肩貼身白色長裙，亮麗出席護膚品活動，狀態大勇。她受訪時自爆上星期試衫時，因月經來臨導致水腫，體重一度急升5磅，幸好今日已經消腫不少，她笑言：「條裙改唔大，好彩今日消咗腫！」她透露接下來會越趨弗爆，因為下月將與好姊妹蔡潔在澳門舉行演唱會，現已開始戒口、排舞及練歌：「要戒好多嘢食，煎炸、甜嘢同澱粉質都要戒，噚晚食咗最後一次薄餅，之後要食清啲，但都擔心忍唔到口。」問到目標減多少？她直言：「想回復以前影寫真嘅狀態，至少再減8磅，得一個多月時間，都怕減唔到，但會盡力而為。」

陳瀅望突破舒適圈

首次挑戰在舞台上唱歌跳舞的陳瀅，直言今年目標是嘗試新事物，只要是未試過的都會答應。談到身材變弗是否帶挈工作機會增？她認為兩者沒有直接關係，不過，主演劇集《卧底嬌娃》正熱播，的確令更多人留意她，更吸納了不少年輕粉絲，令她十分開心。

陳瀅樂於提攜後輩

提到《卧》劇中的「閨密」李海銅及「表弟」周百恩，點名多謝她分享演戲經驗，陳瀅謙虛表示：「我唔敢講自己係前輩，但如果見到佢哋有我以前嘅壞習慣，都會提點一下。」她回想自己初入行時，曾獲前輩提點，現在看來都是寶貴意見：「佢哋經驗多，講嘅嘢一定有用。」

陳瀅回應鍾柔美不禮貌指控

對於同劇的鍾柔美（Yumi）早前在宣傳活動上，被指對粉絲及經理人態度不禮貌，陳瀅表示當日不在場，沒有留意事件，不方便評論。但她強調認識的Yumi很有禮貌，雖然比較文靜和害羞，但絕非無禮之人。另外，她在台上表示有留意到網民指她現在的樣貌比在《卧》劇中更漂亮，解釋劇集在2年前拍攝，外表會有變化都很正常。